Últimas actualizaciones sobre ciudadanía americana 2025: estas son las nuevas respuestas del examen de naturalización vía USCIS

El examen de naturalización evalúa tus conocimientos sobre civismo, historia y el gobierno, siendo obligatorio para obtener la ciudadanía estadounidense.

María Zapata
Los solicitantes de ciudadanía deben aprender respuestas nuevas.
Los solicitantes de ciudadanía deben aprender respuestas nuevas.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha comunicado que a partir de 2025 habrá cambios importantes en el examen de naturalización. Esta prueba, fundamental para quienes desean convertirse en ciudadanos estadounidenses, se ha actualizado para estar en sintonía con la realidad política y social del país hoy en día. Entre las novedades, los solicitantes tendrán que aprender nuevas respuestas para poder aprobar el examen.

Actualización del examen de naturalización: respuestas oficiales de USCIS

Según la página oficial del USCIS, algunas preguntas del examen de ciudadanía americana se han actualizado debido a cambios recientes en cargos públicos y eventos importantes a nivel nacional. A continuación, te compartimos las respuestas que serán válidas para quienes tomen el examen en 2025.

  • Presidente de Estados Unidos: Donald J. Trump
  • Vicepresidente: JD Vance
  • Presidente de la Cámara de Representantes: James Michael Johnson
  • Número de jueces en la Corte Suprema: 9
  • Presidente del Tribunal Supremo: John Roberts
  • Días feriados nacionales en EE. UU.:
    1. Año Nuevo
    2. Día de Martin Luther King Jr.
    3. Día de los Presidentes
    4. Día de la Recordación
    5. Juneteenth (19 de junio)
    6. Día de la Independencia
    7. Día del Trabajo
    8. Día de Colón
    9. Día de los Veteranos
    10. Día de Acción de Gracias
    11. Navidad

¿Por qué se actualiza el examen de ciudadanía americana?

El objetivo principal de esta actualización es mantener el contenido del examen alineado con la realidad política del país, asegurando que los nuevos ciudadanos comprendan cómo funciona el gobierno actualmente y los principios fundamentales del sistema democrático estadounidense.

Para quienes planean comenzar el proceso de naturalización en 2025, es fundamental estudiar con materiales oficiales y actualizados del USCIS, ya que incluso pequeños cambios en las respuestas pueden ser decisivos para aprobar o no el examen.

