El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha comunicado que a partir de 2025 habrá cambios importantes en el examen de naturalización. Esta prueba, fundamental para quienes desean convertirse en ciudadanos estadounidenses, se ha actualizado para estar en sintonía con la realidad política y social del país hoy en día. Entre las novedades, los solicitantes tendrán que aprender nuevas respuestas para poder aprobar el examen.

Actualización del examen de naturalización: respuestas oficiales de USCIS

Según la página oficial del USCIS, algunas preguntas del examen de ciudadanía americana se han actualizado debido a cambios recientes en cargos públicos y eventos importantes a nivel nacional. A continuación, te compartimos las respuestas que serán válidas para quienes tomen el examen en 2025.

Presidente de Estados Unidos: Donald J. Trump

Vicepresidente: JD Vance

Presidente de la Cámara de Representantes: James Michael Johnson

Número de jueces en la Corte Suprema: 9

Presidente del Tribunal Supremo: John Roberts

Días feriados nacionales en EE. UU.:

Año Nuevo

Día de Martin Luther King Jr.

Día de los Presidentes

Día de la Recordación

Juneteenth (19 de junio)

Día de la Independencia

Día del Trabajo

Día de Colón

Día de los Veteranos

Día de Acción de Gracias

Navidad

¿Por qué se actualiza el examen de ciudadanía americana?

El objetivo principal de esta actualización es mantener el contenido del examen alineado con la realidad política del país, asegurando que los nuevos ciudadanos comprendan cómo funciona el gobierno actualmente y los principios fundamentales del sistema democrático estadounidense.

Para quienes planean comenzar el proceso de naturalización en 2025, es fundamental estudiar con materiales oficiales y actualizados del USCIS, ya que incluso pequeños cambios en las respuestas pueden ser decisivos para aprobar o no el examen.