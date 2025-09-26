Tensa situación. En medio de las acciones hostiles de Estados Unidos hacia Venezuela y sus amenazas, el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, salió al frente para pronunciarse sobre la administración de Trump. ¿Qué dijo de sus ataques del país americano en el Caribe y el conflicto con el país de Maduro?

Vicecanciller cubano se pronuncia sobre Trump y sus ataques en el Caribe

'Democracynow' compartió la reciente entrevista que hizo a Fernández de Cossío, quien se encuentra en Nueva York participando en la Asamblea General de las Naciones Unidas, lugar al que asistió para abordar temas cruciales de la agenda internacional.

Vicecanciller cubano deja agudo mensaje a Trump tras ataques de EE. UU. en el Caribe.

Fernández de Cossío, calificó los actos de EE. UU. como una grave amenaza para Venezuela, pero también para todos los países del Caribe. "No hay una razón real para que esto suceda y nadie cree en la justificación de que están luchando contra las drogas o el crimen organizado. Están asesinando gente sin ningún motivo", expresó.

Como se recuerda, en las últimas semanas, la nación estadounidense ha llevado a cabo bombardeos en el mar Caribe, atacando varias embarcaciones venezolanas que, según las propias autoridades de Trump, estarían involucradas en el tráfico de drogas.

Estados Unidos anuncia nueva recompensa contra Maduro

Por otro lado, se informó que Washington aumentó su presencia militar en la región y ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que relacione al presidente Nicolás Maduro con el narcotráfico.

Vale añadir que los ataques de EE. UU. a Venezuela resultaron en la muerte de al menos 17 personas del país latino, sin que se haya presentado evidencia concreta que demuestre su implicación en actividades delictivas o en relación con el Gobierno de Caracas.