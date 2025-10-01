0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs. Atlético Grau EN VIVO HOY por Liga 1
EN VIVO
Universitario vs Alianza Atlético por la Liga 1

Alerta inmigrantes: ICE detiene por sorpresa a quienes desafían a los CBP, así ocurren los arrestos

Cuatro inmigrantes fueron detenidos tras apuntar con un láser a un helicóptero del CBP, poniendo en riesgo a los pilotos y la seguridad pública.

Dara Rojas
ICE detiene a inmigrantes por apuntar con láser a un helicóptero del CBP
ICE detiene a inmigrantes por apuntar con láser a un helicóptero del CBP | Composición: Líbero/ Dara Rojas
COMPARTIR

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha intensificado las detenciones de inmigrantes en varias regiones de Estados Unidos. Recientemente, un caso particular llamó la atención nacional: cuatro personas indocumentadas fueron arrestadas por apuntar con un puntero láser a un helicóptero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), una acción que podría poner en riesgo la vida de los pilotos y la seguridad pública.

Walmart cerrará en feriados clave para el personal

PUEDES VER: Walmart anuncia cierre masivo de tiendas en EE. UU.: conoce AQUÍ cuándo dejarán de vender productos

Inmigrantes

La acción con puntero láser pone en riesgo la seguridad aérea y genera arrestos federales.

¿Cómo ocurrió el arresto?

Según las autoridades, el incidente se produjo cuando los agentes del CBP identificaron un láser que cegaba temporalmente a los pilotos. Tras iniciar una investigación, se determinó que el origen del láser era una residencia cercana. El ICE, junto con el FBI y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), ejecutó una orden de registro y detuvo a cuatro inmigrantes que se encontraban en el inmueble.

El ICE recordó en un comunicado que apuntar un láser a una aeronave es un delito federal con severas consecuencias legales.

Identidad de los detenidos

Los arrestados fueron:

  • Diógenes Albores-Suchiapa: con antecedentes por posesión ilegal de metanfetamina, allanamiento de morada en segundo grado y múltiples infracciones migratorias en Oregon.
  • Andrés Brian López-Labra: arrestado previamente por entrada ilegal y por DUI por la Policía Estatal de Oregon.
  • Benito Zamora-Álvarez: residente ilegal en Estados Unidos desde octubre de 1994.
  • Héctor Miranda Mendoza: sin antecedentes penales previos.

Las autoridades advierten que, aunque la acción con el láser puede parecer simple, su potencial de daño convierte este acto en una grave violación de la ley federal, que podría conllevar años de prisión y sanciones adicionales.

Lo más visto

  1. Adiós al sueño americano: 180 inmigrantes venezolanos son deportados desde EE. UU.

  2. Atención, inmigrantes en EE. UU.: A partir de octubre, estas personas tendrán que pagar 250 dólares más en su solicitud de VISA

  3. EE. UU. cierra Gobierno por primera vez en siete años: a partir de HOY, esto implica la medida y quiénes son los más afectados

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano