Alerta inmigrantes: ICE detiene por sorpresa a quienes desafían a los CBP, así ocurren los arrestos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha intensificado las detenciones de inmigrantes en varias regiones de Estados Unidos. Recientemente, un caso particular llamó la atención nacional: cuatro personas indocumentadas fueron arrestadas por apuntar con un puntero láser a un helicóptero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), una acción que podría poner en riesgo la vida de los pilotos y la seguridad pública.

La acción con puntero láser pone en riesgo la seguridad aérea y genera arrestos federales.

¿Cómo ocurrió el arresto?

Según las autoridades, el incidente se produjo cuando los agentes del CBP identificaron un láser que cegaba temporalmente a los pilotos. Tras iniciar una investigación, se determinó que el origen del láser era una residencia cercana. El ICE, junto con el FBI y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), ejecutó una orden de registro y detuvo a cuatro inmigrantes que se encontraban en el inmueble.

El ICE recordó en un comunicado que apuntar un láser a una aeronave es un delito federal con severas consecuencias legales.

Identidad de los detenidos

Los arrestados fueron:

Diógenes Albores-Suchiapa: con antecedentes por posesión ilegal de metanfetamina, allanamiento de morada en segundo grado y múltiples infracciones migratorias en Oregon.

con antecedentes por posesión ilegal de metanfetamina, allanamiento de morada en segundo grado y múltiples infracciones migratorias en Oregon. Andrés Brian López-Labra: arrestado previamente por entrada ilegal y por DUI por la Policía Estatal de Oregon.

arrestado previamente por entrada ilegal y por DUI por la Policía Estatal de Oregon. Benito Zamora-Álvarez: residente ilegal en Estados Unidos desde octubre de 1994.

residente ilegal en Estados Unidos desde octubre de 1994. Héctor Miranda Mendoza: sin antecedentes penales previos.

Las autoridades advierten que, aunque la acción con el láser puede parecer simple, su potencial de daño convierte este acto en una grave violación de la ley federal, que podría conllevar años de prisión y sanciones adicionales.