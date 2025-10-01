Maestra en Texas es denunciada por alimentar a una serpiente con un gatito vivo durante clase

0
Profesora de Alvord High School enfrenta críticas tras alimentar a una serpiente con un gatito recién nacido en su salón de clases.

Dara Rojas
Composición: Líbero/ Dara Rojas
Una profesora de ciencias animales en Alvord High School, en Wise County, Texas, enfrenta críticas y preocupación tras un polémico incidente: habría alimentado a una serpiente de su aula con un gatito recién nacido antes del inicio de las clases. La docente, cuya identidad se mantiene reservada, llevó cuatro crías de su gata al salón y entregó al menos una de ellas al reptil.

Maltrato animal

PETA y autoridades investigan el polémico acto de la docente en Texas

El suceso salió a la luz luego de que un padre denunciara los hechos ante la policía distrital y la División de Control Animal del condado el 3 de septiembre. Según el superintendente Randy Brown, el incidente no ocurrió frente a los estudiantes, quienes fueron informados posteriormente, y la maestra ofreció disculpas públicas, retirando todos los reptiles de la clase. Además, permitió que uno de los alumnos, con permiso de los padres, se llevara a casa tres de los gatitos restantes, aunque lamentablemente todos fallecieron después.

Investigación y medidas del distrito escolar

El Alvord Independent School District (ISD) calificó el hecho como un incidente aislado y resolvió administrativamente el caso. Brown enfatizó que la docente ya no mantiene serpientes en el aula y que la situación fue atendida bajo supervisión de asesores legales. La administración invitó a padres y estudiantes a reportar cualquier inquietud adicional sobre el uso de animales en la escuela.

Organizaciones como PETA han solicitado la prohibición de animales vivos en actividades escolares, argumentando que la conducta es incompatible con la enseñanza de la empatía y que podría derivar en investigaciones criminales si se confirma un incumplimiento de la ley de protección animal en Texas.

Reacciones y debate público

El incidente ha generado divisiones entre padres y estudiantes, algunos comprensivos con la intención educativa de la docente y otros profundamente molestos por la práctica. El distrito escolar ha mantenido reserva sobre detalles adicionales y reiteró que la maestra actuó fuera del horario de clases y que la situación está controlada, mientras se refuerza la supervisión sobre la presencia de animales en las aulas.

