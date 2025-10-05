MUY MALA NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: Desde ahora, Trump ofrecerá INCENTIVOS a menores para que regresen a sus países

El gobierno de Donald Trump ha implementado una nueva estrategia para abordar la situación de los menores inmigrantes no acompañados en Estados Unidos. Ahora, ofrece hasta 2,500 dólares a aquellos niños y adolescentes que acepten regresar a sus países de origen.

Esta medida ha generado una gran preocupación entre los defensores de los derechos de los migrantes, quienes advierten sobre los riesgos y las posibles consecuencias a largo plazo de aceptar este tipo de incentivo.

Desde ahora, Trump ofrecerá incentivos a menores inmigrantes para que regresen a sus países

Según información de The Associated Press, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha comenzado a ofrecer esta suma de dinero a menores de 14 años en adelante, con el objetivo de fomentar su regreso voluntario a sus países de origen.

Aunque ICE no ha brindado detalles oficiales, se filtró que los albergues que acogen a estos niños fueron notificados sobre esta opción, con un plazo de 24 horas para que los menores tomen una decisión.

Este plan tiene como objetivo ofrecer a los menores una opción económica para regresar a su hogar, pero la pregunta sigue siendo: ¿es esta una opción justa para los niños involucrados?

Las agencias de inmigración han explicado que el pago se realizaría solo después de que un juez de inmigración apruebe la solicitud de retorno y tras la llegada efectiva del menor a su país de origen. Sin embargo, no se especifica qué ocurriría si los menores rechazaran la oferta.

El impacto de esta medida en los derechos de los menores inmigrantes en EE. UU.

Las organizaciones de defensa de los inmigrantes expresaron su preocupación por las implicaciones que este incentivo económico podría tener para los menores.

Según Melissa Adamson, abogada del Centro Nacional para la Ley Juvenil, "Para un niño, 2,500 dólares pueden ser la mayor cantidad de dinero que haya visto en su vida, y eso puede hacer que le resulte muy, muy difícil sopesar con precisión los riesgos a largo plazo de aceptar la salida voluntaria". Los defensores señalan que esta oferta podría presionar a los menores a tomar decisiones que no sean las mejores para su futuro o seguridad.

Este nuevo movimiento del gobierno de Trump se suma a otras políticas previas que han generado controversia, como la oferta de 1,000 dólares a los adultos migrantes que decidan abandonar voluntariamente Estados Unidos. Si bien el monto de los incentivos ha aumentado para los menores, los expertos temen que estos pagos no representen una verdadera opción de retorno, sino una presión para que los niños se alejen de un sistema legal que podría ofrecerles protección.