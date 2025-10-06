Feriado CONFIRMADO: lunes 13 de octubre será día libre en todo Estados Unidos y se cancela el último fin de semana largo del año

En Estados Unidos, los empleados federales cuentan con once feriados oficiales cada año, diseñados para conmemorar fechas históricas y eventos de relevancia nacional. Uno de los más importantes que resta en 2025 es el Columbus Day, que este año se celebrará el lunes 13 de octubre. El último fin de semana largo del calendario federal no incluirá el viernes, sino que comprenderá sábado 11, domingo 12 y lunes 13 de octubre, brindando a trabajadores y familias su última oportunidad de descanso prolongado del año.

PUEDES VER: Donald Trump confirma ataque de Estados Unidos a embarcación narco cerca de la costa venezolana

Oficinas y bancos cerrarán, pero cajeros y apps seguirán funcionando.

¿Qué implica el feriado para empleados y ciudadanos?

Durante el lunes 13 de octubre:

Las oficinas gubernamentales no esenciales permanecerán cerradas al público.

permanecerán cerradas al público. Gran parte de los negocios privados también dejarán de operar.

también dejarán de operar. Bancos y sucursales cerrarán, aunque cajeros automáticos y aplicaciones digitales seguirán funcionando.

cerrarán, aunque cajeros automáticos y aplicaciones digitales seguirán funcionando. Algunos trámites presenciales podrían experimentar demoras, por lo que se recomienda consultar con cada institución sobre horarios y disponibilidad.

Otros feriados restantes en 2025

Además del Columbus Day, los ciudadanos deben tener en cuenta:

Día de los Veteranos: martes 11 de noviembre

martes 11 de noviembre Día de Acción de Gracias: jueves 27 de noviembre

jueves 27 de noviembre Navidad: jueves 25 de diciembre

Ninguno de estos días genera un fin de semana largo completo, lo que convierte al lunes 13 de octubre en la última oportunidad de descanso prolongado para los trabajadores de EE. UU. este año.