- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Selección peruana
- Alianza vs ADIFFEM
- Colombia vs Sudáfrica
- Argentina vs Nigeria
- Paraguay vs Noruega
- Universitario
- Alianza Lima
- Minedu
Caos en Walmart: Conductor peligroso arrolla a mujer de 74 años en estacionamiento y esta es su situación
En un Walmart de Joliet, Estados Unidos, paramédicos atendieron a una persona con heridas graves y la trasladaron al hospital, según informó la policía.
Según NBC 5 Chicago, un incidente preocupante ocurrió en el estacionamiento de un Walmart en Joliet, Illinois, cuando una mujer de 74 años fue atropellada por un vehículo. La situación causó conmoción entre los presentes y movilizó rápidamente a los servicios de emergencia.
Una mujer mayor fue atropellada afuera de un Walmart en Joliet el martes por la tarde.
PUEDES VER: Grave delito en Walmart: reportan detención de hombre acusado de grabar a una clienta y esta fue su indignante confesión
Mujer mayor es atropellada en el estacionamiento de un Walmart en Joliet
Según las autoridades locales, el accidente se produjo alrededor de las 2:18 p.m., cuando un hombre de 37 años, que conducía un Chevrolet Cruze, retrocedió desde un espacio de estacionamiento y chocó contra un Ford Escape que estaba detenido en el carril. Tras la colisión inicial, la pasajera del Escape, de 74 años, salió del vehículo junto con el conductor para inspeccionar los daños.
En ese momento, el Chevrolet comenzó a moverse en reversa y golpeó a la mujer, provocando que cayera al suelo y quedara parcialmente atrapada bajo el vehículo.
¿Cuál es el estado de la víctima?
Paramédicos llegaron rápidamente al lugar y trasladaron a la mujer al hospital. Afortunadamente, aunque sufrió heridas graves, estas no ponen en riesgo su vida. El conductor del Chevrolet fue detenido para ser interrogado y posteriormente liberado, mientras continúan las investigaciones.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50