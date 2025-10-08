0

Caos en Walmart: Conductor peligroso arrolla a mujer de 74 años en estacionamiento y esta es su situación

En un Walmart de Joliet, Estados Unidos, paramédicos atendieron a una persona con heridas graves y la trasladaron al hospital, según informó la policía.

María Zapata

Los paramédicos trasladaron a la víctima del Walmart al hospital. | Composición: María Zapata / Líbero
Según NBC 5 Chicago, un incidente preocupante ocurrió en el estacionamiento de un Walmart en Joliet, Illinois, cuando una mujer de 74 años fue atropellada por un vehículo. La situación causó conmoción entre los presentes y movilizó rápidamente a los servicios de emergencia.

Walmart USA

Una mujer mayor fue atropellada afuera de un Walmart en Joliet el martes por la tarde.



PUEDES VER: Grave delito en Walmart: reportan detención de hombre acusado de grabar a una clienta y esta fue su indignante confesión

Mujer mayor es atropellada en el estacionamiento de un Walmart en Joliet

Según las autoridades locales, el accidente se produjo alrededor de las 2:18 p.m., cuando un hombre de 37 años, que conducía un Chevrolet Cruze, retrocedió desde un espacio de estacionamiento y chocó contra un Ford Escape que estaba detenido en el carril. Tras la colisión inicial, la pasajera del Escape, de 74 años, salió del vehículo junto con el conductor para inspeccionar los daños.

En ese momento, el Chevrolet comenzó a moverse en reversa y golpeó a la mujer, provocando que cayera al suelo y quedara parcialmente atrapada bajo el vehículo.

¿Cuál es el estado de la víctima?

Paramédicos llegaron rápidamente al lugar y trasladaron a la mujer al hospital. Afortunadamente, aunque sufrió heridas graves, estas no ponen en riesgo su vida. El conductor del Chevrolet fue detenido para ser interrogado y posteriormente liberado, mientras continúan las investigaciones.

