MALA noticia para inmigrantes: USCIS endurece requisitos para obtener la ciudadanía en EE. UU.

Desde agosto de 2025, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) comenzó a aplicar una política más estricta para quienes buscan convertirse en ciudadanos. Aunque el requisito de buen carácter moral ya existía, ahora se amplía con una evaluación más profunda, que incluye aspectos como la participación en la comunidad, la ética personal y el comportamiento cotidiano.

Según la agencia, el proceso de naturalización representa "una de las responsabilidades más sagradas" y, por eso, los solicitantes deberán demostrar no solo que están libres de delitos graves, sino también que son personas comprometidas con los valores cívicos del país. El objetivo, afirma el USCIS, es que los nuevos ciudadanos representen con integridad los principios estadounidenses.

Qué conductas pueden afectar tu solicitud de ciudadanía

El nuevo enfoque del USCIS amplía los motivos por los cuales una solicitud puede ser rechazada. Ya no basta con evitar delitos graves como homicidio o tortura; ahora, conductas aparentemente menores también pueden influir negativamente. Por ejemplo, acumular infracciones de tránsito, mostrar comportamiento hostil hacia otros, cometer fraude fiscal, o incluso participar en voto ilegal, podrían perjudicar el proceso.

USCIS endurece requisitos para la ciudadanía en EE. UU.

Además, el uso o tráfico de drogas, aunque no derive en una condena, también se considera una señal de que el solicitante podría no cumplir con el "buen carácter moral" requerido. La agencia sostiene que estas acciones reflejan una falta de compromiso con la responsabilidad social y los valores éticos que promueve la ciudadanía.

Cómo demostrar buena conducta si cometiste una falta

La nueva normativa incluye también un apartado sobre rehabilitación. Esto significa que quienes hayan tenido comportamientos cuestionables en el pasado aún pueden presentar evidencias de cambio positivo. Entre ellas se incluyen: comprobantes de pago de impuestos, participación en actividades comunitarias, cumplimiento de libertad condicional o testimonios de líderes locales.

El USCIS analizará cada caso de forma individual. Los oficiales podrán considerar si, a pesar de los errores, el solicitante ha mostrado un esfuerzo real por integrarse y contribuir a su comunidad. Esto convierte el proceso de evaluación en algo más subjetivo, pero también más exigente.