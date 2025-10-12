0

Target intenta RIVALIZAR con Walmart con una importante decisión que beneficiaría a muchos compradores de este estado

Target está invirtiendo millones en Texas para modernizar y ampliar sus tiendas, buscando competir más agresivamente con Walmart.

María Zapata
Ambas compañías compiten.
Ambas compañías compiten. | Composición: María Zapata / Líbero
COMPARTIR

Texas se ha transformado en el escenario principal de una fuerte rivalidad entre dos de los grandes del comercio minorista: Walmart y Target. Las dos empresas están destinando enormes sumas de dinero para modernizar y ampliar sus tiendas, buscando atraer a más compradores y consolidar su posición en el mercado del estado.

Target Walmart

Imagen: The Kitchn

Mañana, 13 de octubre, es feriado.

PUEDES VER: ¿Tengo que TRABAJAR el lunes 13 de octubre en EE. UU.? Lo que debes saber sobre el FERIADO de Columbus Day

Walmart lidera la inversión con renovaciones millonarias

Durante septiembre y octubre, Walmart presentó decenas de solicitudes de renovación ante el Departamento de Licencias y Regulación de Texas (TDLR), con montos que van desde $400,000 hasta más de $4 millones por proyecto. Solo en septiembre, la cadena presentó 27 renovaciones, cada una por $400,000, sumando un total de $10.8 millones.

Además, 14 proyectos adicionales, con inversiones que van de $875,000 a $1.9 millones, alcanzaron un total de $20.46 millones, destacando renovaciones importantes en San Antonio por $3.2 millones para las tiendas de Military Drive y Guilbeau Road.

En octubre, Walmart mantuvo este ritmo, reportando proyectos por $6.3 millones hasta el 10 de octubre. La tienda ubicada en 10014 Lake Creek Parkway, en Austin, recibió una renovación de $1.8 millones, lo que eleva la inversión total en menos de dos meses a casi $27 millones.

Target responde con renovaciones estratégicas

Sin quedarse atrás, Target ha intensificado sus propias renovaciones. Entre el 23 de septiembre y el 7 de octubre, la compañía presentó cinco solicitudes ante el TDLR, cada una por $4.17 millones, sumando un total de $20.8 millones.

Los proyectos de Target incluyen renovaciones en McAllen y Temple, presentadas el 23 de septiembre, seguidas por las tiendas de San Antonio, con solicitudes del 24 de septiembre y el 7 de octubre. La tienda de Fort Worth, ubicada en 8550 Tom Landry Freeway, es la más reciente, con su solicitud también presentada el 7 de octubre.

Con estas inversiones, queda claro que Texas seguirá siendo escenario de una intensa competencia entre Walmart y Target, con millones de dólares destinados a mejorar y expandir sus tiendas, beneficiando directamente a los compradores locales.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

Lo más visto

  1. PADRES INMIGRANTES, tomen nota: estos son tus derechos si tus hijos estudian en escuelas públicas en EE. UU.

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano