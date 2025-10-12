- Hoy:
Target intenta RIVALIZAR con Walmart con una importante decisión que beneficiaría a muchos compradores de este estado
Target está invirtiendo millones en Texas para modernizar y ampliar sus tiendas, buscando competir más agresivamente con Walmart.
Texas se ha transformado en el escenario principal de una fuerte rivalidad entre dos de los grandes del comercio minorista: Walmart y Target. Las dos empresas están destinando enormes sumas de dinero para modernizar y ampliar sus tiendas, buscando atraer a más compradores y consolidar su posición en el mercado del estado.
Walmart lidera la inversión con renovaciones millonarias
Durante septiembre y octubre, Walmart presentó decenas de solicitudes de renovación ante el Departamento de Licencias y Regulación de Texas (TDLR), con montos que van desde $400,000 hasta más de $4 millones por proyecto. Solo en septiembre, la cadena presentó 27 renovaciones, cada una por $400,000, sumando un total de $10.8 millones.
Además, 14 proyectos adicionales, con inversiones que van de $875,000 a $1.9 millones, alcanzaron un total de $20.46 millones, destacando renovaciones importantes en San Antonio por $3.2 millones para las tiendas de Military Drive y Guilbeau Road.
En octubre, Walmart mantuvo este ritmo, reportando proyectos por $6.3 millones hasta el 10 de octubre. La tienda ubicada en 10014 Lake Creek Parkway, en Austin, recibió una renovación de $1.8 millones, lo que eleva la inversión total en menos de dos meses a casi $27 millones.
Target responde con renovaciones estratégicas
Sin quedarse atrás, Target ha intensificado sus propias renovaciones. Entre el 23 de septiembre y el 7 de octubre, la compañía presentó cinco solicitudes ante el TDLR, cada una por $4.17 millones, sumando un total de $20.8 millones.
Los proyectos de Target incluyen renovaciones en McAllen y Temple, presentadas el 23 de septiembre, seguidas por las tiendas de San Antonio, con solicitudes del 24 de septiembre y el 7 de octubre. La tienda de Fort Worth, ubicada en 8550 Tom Landry Freeway, es la más reciente, con su solicitud también presentada el 7 de octubre.
Con estas inversiones, queda claro que Texas seguirá siendo escenario de una intensa competencia entre Walmart y Target, con millones de dólares destinados a mejorar y expandir sus tiendas, beneficiando directamente a los compradores locales.
