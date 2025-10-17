¡ATENCIÓN, Florida! Así puedes ACCEDER HOY a la despensa gratuita de alimentos de octubre

Este fin de semana de octubre, varias comunidades en Florida estarán repartiendo despensas de alimentos gratuitas para ayudar a las familias que atraviesan momentos de inseguridad alimentaria. Las entregas se harán en distintos horarios y lugares del estado. A continuación, te compartimos toda la información para que puedas aprovechar esta ayuda.

Próximas distribuciones de alimentos

Así puedes acceder hoy a la despensa de alimentos gratuita en Florida

Generalmente, no se requiere comprobante de ingresos para recibir una despensa gratuita. Sin embargo, algunas ubicaciones podrían solicitar identificación con fotografía o comprobante de domicilio. Se recomienda verificar los requisitos específicos de cada punto de entrega antes de asistir.

Para obtener información actualizada sobre horarios y ubicaciones, puedes consultar el calendario de distribución de alimentos de Farm Share en su sitio web oficial. Además, Feeding Florida ofrece un mapa interactivo que permite localizar despensas cercanas a tu ubicación.

Horarios y ubicaciones de entrega de la despensa gratuita

Las despensas estarán disponibles en el norte, centro y sur de Florida. Los horarios de entrega varían según la ubicación, comenzando desde las 8:00 a.m. hasta las 11:30 a.m. Algunos de los puntos confirmados para este sábado 18 de octubre son:

Lake Butler : 8:00 a.m.

: 8:00 a.m. Pensacola - Brownsville : 8:00 a.m.

: 8:00 a.m. Delray Beach - Change My Community : 9:00 a.m.

: 9:00 a.m. Hialeah - Representative David Borrero : 9:00 a.m.

: 9:00 a.m. Mayo - Pleasant Grove : 9:00 a.m.

: 9:00 a.m. Pompano Beach - The Orange Bowl : 9:00 a.m.

: 9:00 a.m. Dunnellon Community Services : 10:00 a.m.

: 10:00 a.m. Miami - Lotus House: 11:30 a.m.

Es importante llegar temprano, ya que las despensas se entregan por orden de llegada y hasta agotar existencias. Se recomienda llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos de manera cómoda y segura.

No pierdas la oportunidad de recibir apoyo alimentario gratuito. Comparte esta información con amigos y familiares que puedan beneficiarse de estas iniciativas comunitarias.