¡ATENCIÓN, Florida! Así puedes ACCEDER HOY a la despensa gratuita de alimentos de octubre
Este fin de semana, quienes residan en Florida y estén enfrentando dificultades financieras podrán acceder sin costo a alimentos frescos y artículos esenciales.
Este fin de semana de octubre, varias comunidades en Florida estarán repartiendo despensas de alimentos gratuitas para ayudar a las familias que atraviesan momentos de inseguridad alimentaria. Las entregas se harán en distintos horarios y lugares del estado. A continuación, te compartimos toda la información para que puedas aprovechar esta ayuda.
Próximas distribuciones de alimentos
Así puedes acceder hoy a la despensa de alimentos gratuita en Florida
Generalmente, no se requiere comprobante de ingresos para recibir una despensa gratuita. Sin embargo, algunas ubicaciones podrían solicitar identificación con fotografía o comprobante de domicilio. Se recomienda verificar los requisitos específicos de cada punto de entrega antes de asistir.
Para obtener información actualizada sobre horarios y ubicaciones, puedes consultar el calendario de distribución de alimentos de Farm Share en su sitio web oficial. Además, Feeding Florida ofrece un mapa interactivo que permite localizar despensas cercanas a tu ubicación.
Horarios y ubicaciones de entrega de la despensa gratuita
Las despensas estarán disponibles en el norte, centro y sur de Florida. Los horarios de entrega varían según la ubicación, comenzando desde las 8:00 a.m. hasta las 11:30 a.m. Algunos de los puntos confirmados para este sábado 18 de octubre son:
- Lake Butler: 8:00 a.m.
- Pensacola - Brownsville: 8:00 a.m.
- Delray Beach - Change My Community: 9:00 a.m.
- Hialeah - Representative David Borrero: 9:00 a.m.
- Mayo - Pleasant Grove: 9:00 a.m.
- Pompano Beach - The Orange Bowl: 9:00 a.m.
- Dunnellon Community Services: 10:00 a.m.
- Miami - Lotus House: 11:30 a.m.
Es importante llegar temprano, ya que las despensas se entregan por orden de llegada y hasta agotar existencias. Se recomienda llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos de manera cómoda y segura.
No pierdas la oportunidad de recibir apoyo alimentario gratuito. Comparte esta información con amigos y familiares que puedan beneficiarse de estas iniciativas comunitarias.
