ALERTA migratoria: este es el número de oportunidades para APROBAR el nuevo examen de ciudadanía de EE. UU.

A partir del 20 de octubre, el camino hacia la ciudadanía estadounidense se volvió más exigente. El nuevo examen de ciudadanía de EE. UU. implementado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) bajo políticas impulsadas por la administración Trump ahora incluye más preguntas, demanda mayor dominio del inglés y exige un conocimiento profundo sobre el sistema político y la historia del país.

Si ya presentaste el formulario N-400 o piensas hacerlo pronto, es fundamental que conozcas cuántas veces puedes intentar aprobar la evaluación antes de que se te cierre la puerta, al menos temporalmente.

¿Qué cambió en el examen de ciudadanía?

La nueva versión del examen incluye 128 preguntas (en lugar de las 100 anteriores), de las cuales el oficial de USCIS elegirá 20 al azar durante la entrevista oral. Para aprobar, debes responder correctamente al menos 12 preguntas. Sin embargo, si fallas 9 preguntas, el examen se detiene y se considera desaprobado.

El número de oportunidades para aprobar el nuevo examen de ciudadanía de EE. UU.

Además, se reforzaron los controles: ahora se hace una revisión más estricta del carácter moral del solicitante, con entrevistas a vecinos y compañeros de trabajo, y se redujeron las excepciones por discapacidad para evitar el examen o la entrevista.

¿Cuántas oportunidades tienes para aprobar?

De acuerdo con USCIS, cada solicitante tiene dos oportunidades para aprobar tanto el examen de inglés como el de educación cívica. Si fallas una parte del examen durante la entrevista inicial, tendrás una segunda chance para rendir solo la parte desaprobada entre 60 y 90 días después de esa primera entrevista. Si desapruebas ambas veces, puedes volver a iniciar el proceso desde cero siempre que aún cumplas con los requisitos, pero deberás presentar nuevamente el formulario N-400 y pagar las tarifas correspondientes.

Según USCIS, esta política busca asegurar que los nuevos ciudadanos "adopten plenamente los valores y principios de Estados Unidos", algo que según voceros como Matthew Tragesser, del organismo, es esencial para quienes desean integrarse y contribuir al país.