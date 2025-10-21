Ganar la Lotería de Visas 2025 será más fácil: estos 2 nuevos requisitos te harán vivir el sueño americano

El Gobierno de Estados Unidos sorprendió con una actualización importante en el Programa de Visas de Diversidad (DV Lottery), también conocido como la Lotería de la Green Card. A partir de la próxima convocatoria, los participantes deberán cumplir con dos condiciones clave: el pago de una tarifa de registro de $1 dólar y la presentación obligatoria de un pasaporte vigente al momento de inscribirse.

Estas medidas buscan reducir el número de postulantes falsos o no calificados, aumentando las probabilidades de éxito para quienes cumplan con todos los requisitos. Además, el cobro simbólico permitirá al Departamento de Estado cubrir parte de los costos administrativos del proceso.

Nuevos filtros podrían aumentar tus probabilidades de ganar la Green Card.

Dos requisitos que marcarán un antes y un después

El Departamento de Estado explicó que la nueva tarifa de $1 será abonada en línea al momento de enviar la solicitud y no será reembolsable, incluso si el postulante no resulta seleccionado. Los ganadores deberán luego pagar la tarifa tradicional de $330 para completar su trámite consular.

Por otro lado, solo se aceptarán pasaportes válidos y vigentes al momento de la inscripción. Documentos vencidos o en trámite quedarán automáticamente descalificados. Según expertos en migración, este filtro permitirá una selección más transparente y eficiente, enfocada en quienes realmente cumplen con las condiciones del programa.

Así funcionará la nueva Lotería de Visas

El registro para la Lotería de Visas 2025 abrirá en octubre, aunque el inicio exacto aún no ha sido confirmado. Las autoridades trabajan en actualizar el sistema electrónico de inscripción para incluir estos nuevos filtros.

Como siempre, el proceso solo se realizará a través del sitio web oficial del Departamento de Estado, sin intermediarios ni costos adicionales fuera de las tarifas anunciadas.

Para participar, los interesados deberán:

Ser ciudadanos de un país con bajo índice de inmigración hacia EE. UU.

hacia EE. UU. Tener educación secundaria completa o dos años de experiencia laboral calificada.

o calificada. Presentar una sola solicitud por persona y cumplir con los antecedentes legales y migratorios requeridos.

Con estos ajustes, el Gobierno estadounidense busca que la Lotería de Visas sea más justa, segura y accesible, beneficiando a quienes cumplen con las normas y desean alcanzar el sueño americano de manera legítima.