Walmart LANZA OFERTA BOMBA de Thanksgiving 2025 por menos de US$40: descubre TODO lo que incluye
Walmart ofrece una canasta completa para 10 personas por debajo de US$40, con pavo, guarniciones y entrega exprés para ahorrar en la cena de Thanksgiving.
Walmart sorprende esta temporada con un paquete especial de Acción de Gracias que promete ahorro y abundancia. Su nueva canasta económica para 10 personas se ubica por debajo de los US$40 y busca competir directamente con las ofertas de Aldi. Todo con entrega exprés disponible para quienes usan por primera vez el servicio de Recogida y Entrega.
Con la cercanía del Thanksgiving, las grandes cadenas luchan por conquistar a los compradores que buscan gastar menos sin sacrificar una cena tradicional completa. En esa batalla, Walmart marca la diferencia con una propuesta accesible y llena de productos clave para las celebraciones familiares. El CEO de Walmart, John Furner, anunció en Good Morning America que la compañía redujo aún más los precios respecto al año anterior.
Cena completa por menos de US$40 en Walmart, solo por tiempo limitado.
Su objetivo: que más familias puedan celebrar sin presiones económicas en una temporada donde los gastos se multiplican.
Qué incluye la canasta de Walmart
La oferta la encontrarás en el LINK OFICIAL y rinde para 10 comensales e incorpora más de 20 productos esenciales:
- Pavo Butterball de 13,5 lb (≈6 kg)
- Papas frescas
- Macarrones con queso
- Panecillos Great Value
- Salsa de arándanos
- Crema de champiñones Campbell’s
- Mezcla de relleno para pavo
- Maíz
- Ejotes
- Zanahorias baby
- Mezcla para salsa marrón
- Masa para tarta
- Leche evaporada
- Puré de calabaza
- Otros productos básicos para la cena tradicional
Ahorro real para las familias
Según Furner, esta cómoda selección representa una rebaja de alrededor del 25% frente a los precios de 2024, lo que significa un ahorro estimado de US$14. La oferta se podrá conseguir tanto en tiendas físicas como a través de su sitio web hasta el 25 de diciembre. Además, Walmart amplió su catálogo festivo con versiones sin gluten y basadas en costillas premium, ideales para quienes desean innovar en el menú sin pagar de más.
Un clásico del ahorro que gana fuerza
Desde su lanzamiento hace tres años, este paquete económico se ha convertido en una solución clave para los hogares que buscan una celebración abundante y sin estrés. Para los consumidores, la combinación de productos esenciales, conveniencia y precio bajo ha vuelto a Walmart uno de los protagonistas de esta temporada.
En un contexto donde cada dólar cuenta, esta propuesta promete que la tradición no desaparezca de la mesa, sino que se disfrute plenamente y con tranquilidad financiera. La canasta estará disponible en tiendas y en línea hasta el 25 de diciembre, pero la demanda suele ser alta: se recomienda reservar con anticipación y revisar la opción de recogida o entrega exprés para garantizar disponibilidad.
Además, compara la lista de productos y las versiones especiales (sin gluten o premium) antes de comprar para elegir la opción que mejor se ajuste a tu presupuesto y necesidades familiares.
