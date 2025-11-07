- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario vs Garcilaso
- Sporting Cristal vs Cienciano
- Cusco vs Sport Boys
- Lista de convocados de Perú
- El Salvador vs Colombia
- Egipto vs Venezuela
- México vs Costa de Marfil
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
ATENCIÓN con Walmart online: indispensable para tu habitación por 21 dólares, "se siente como dormir en una nube"
Si tu edredón actual no logra mantenerte abrigado, el edredón de plumón Lux Decor, disponible en Walmart, es una opción confortable y de excelente calidad.
Con la llegada del otoño y las noches más frescas, es el momento perfecto para darle a tu dormitorio un toque acogedor. Un edredón ligero y confortable no solo mantiene el calor, sino que también aporta estilo y suavidad a tu espacio. Si estás buscando una opción que sea cómoda, elegante y accesible, Walmart online ofrece una amplia selección de edredones que se adaptan a tus necesidades y presupuesto.
Ligero y confortable
PUEDES VER: La decisión de Walmart que recibió ELOGIOS de Donald Trump para este Día de Acción de Gracias
Walmart online vende un edredón esencial para tu habitación por 21 dólares
Si tu edredón actual ha perdido esponjosidad o no te mantiene abrigado, el edredón alternativo de plumón de la colección Lux Decor es la solución perfecta. Actualmente, Walmart online lo ofrece con un 40 % de descuento, desde solo $21 (antes $35), convirtiéndolo en una oferta difícil de dejar pasar.
- Confeccionado con 100% microfibra y relleno hipoalergénico de plumón sintético.
- Imita la suavidad del plumón natural sin causar alergias.
- Diseño con costuras en forma de caja que mantiene el relleno uniforme y evita que se apelmace.
- Proporciona calidez constante durante toda la noche.
- Ligero pero acogedor, ideal para usar solo o como capa adicional en otoño e invierno.
Edredón de plumón Lux Decor: versátil, elegante y fácil de mantener
El edredón Lux Decor no solo es cómodo, sino también práctico y elegante. Cuenta con presillas en las esquinas, ideales para colocarlo dentro de una funda nórdica, aunque también puede usarse de manera independiente para lograr un estilo minimalista y limpio.
Disponible en tamaños individual, matrimonial y king, y en seis colores: beige, negro, gris, azul marino, verde salvia y blanco, es fácil encontrar la opción que combine con cualquier decoración.
Además, es lavable a máquina y apto para secadora, lo que facilita su limpieza y mantenimiento. Los bordes ribeteados garantizan una durabilidad extra, mientras que su peso equilibrado y su textura suave han conquistado a los usuarios. Uno de ellos comentó: "¡Se siente como dormir en una nube!", mientras que otro destacó: "Este edredón es súper suave, muy esponjoso y se ve increíble en nuestra cama".
Con este edredón, tu dormitorio se convierte en un lugar acogedor y elegante, listo para enfrentar las noches más frías sin gastar una fortuna. No pierdas la oportunidad de aprovechar esta oferta exclusiva de Walmart online y darle a tu habitación la actualización que merece, ¡por solo $21!
- 1
Walmart ANUNCIA su Black Friday 2025 con REBAJAS HISTÓRICAS: estas son las ofertas del año
- 2
ALERTA para beneficiarios de SNAP: última esperanza y FECHA probable de activación de los cupones para millones de familias
- 3
ALERTA con el programa SNAP: esto se sabe sobre la liberación de beneficios, el CALENDARIO de los pagos para noviembre y más
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50