TRAGEDIA en Indiana: inmigrante guatemalteca FALLECE tras recibir disparo al equivocarse de domicilio en Whitestown

Una tragedia ocurrió en Whitestown, Indiana, cuando María Florinda Ríos Pérez de Velásquez, una mujer guatemalteca de 32 años, fue fatalmente baleada al llegar al domicilio equivocado el pasado miércoles 5 de noviembre. Según la Policía Metropolitana de Whitestown, Ríos Pérez, junto con su esposo, quienes trabajaban como parte de un equipo de limpieza, intentaron ingresar a una vivienda por error.

Al momento de llegar, la mujer recibió un disparo en la cabeza, y pese a los esfuerzos de los oficiales que acudieron al lugar, ya había fallecido al momento de su llegada. El Departamento de Policía de Whitestown ha calificado el caso como homicidio, pero aclaró que esto no implica necesariamente que hubo intención criminal.

El fatal error y el desarrollo de la investigación

El incidente ocurrió cuando María Florinda Ríos Pérez y su esposo llegaron a un domicilio en Whitestown como parte de su trabajo. Los dos intentaban ingresar al hogar equivocado, lo que llevó a que se produjera una situación de confusión, resultando en un disparo fatal para Ríos Pérez.

Tras recibir la llamada al 911 sobre una posible entrada a la vivienda, las autoridades locales arribaron al lugar solo para confirmar la trágica noticia de su fallecimiento. El Departamento de Policía de Whitestown continúa con la investigación.

Inmigrante guatemalteca fallece tras recibir disparo al equivocarse de domicilio.

Aunque aún no se ha revelado el nombre del propietario de la vivienda, las autoridades han indicado que la clasificación de homicidio es solo una designación médica y no necesariamente refleja intención criminal o culpabilidad legal.

De acuerdo con la policía, esta información es preliminar, y el caso está en proceso de análisis para determinar los detalles y circunstancias exactas del suceso.

La respuesta del gobierno guatemalteco y la situación familiar

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala ha brindado apoyo a la familia de María Florinda Ríos Pérez, quien deja atrás a su esposo y cuatro hijos. Según el comunicado oficial, el gobierno guatemalteco está proporcionando asistencia consular, legal y migratoria, además de apoyo en los trámites correspondientes para la documentación.

La tragedia ha generado una profunda consternación en la comunidad guatemalteca, especialmente en Quetzaltenango, de donde era originaria la víctima. El Ministerio guatemalteco expresó su solidaridad con los familiares de Ríos Pérez y destacó su compromiso de seguir de cerca el desarrollo de la investigación en los Estados Unidos.

Aunque aún no se tienen detalles completos sobre el autor del disparo, las autoridades están comprometidas con brindar todo el apoyo necesario para esclarecer los hechos y apoyar a la familia en este doloroso momento.