PÁNICO en Chicago: agentes de Seguridad Nacional son baleados mientras realizaban control contra inmigrantes

Las imágenes muestran a un sujeto abordo de su vehículo disparar al agente de DHS mientras realizaba el respectivo control migratorio el pasado 8 de noviembre.

Joel Dávila
DHS asegura que no es la primera vez que los agentes son blancos de tiroteos.
DHS asegura que no es la primera vez que los agentes son blancos de tiroteos. | Composición Joel Dávila/Libero
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos informó que sus agentes fueron baleados el último sábado 8 de noviembre de 2025 en Chicago cuando los efectivos realizaban una operación de control de inmigración.

Agentes de DHS son baleados en Chicago

El hecho ocurrió en La Villita de Chicago, donde un hombre a bordo de un jeep negro abrió fuego contra los agentes de la Patrulla Fronteriza, tras lo cual echó a la fuga. DHS aseguró también que un mexicano fue arrestado en calidad de sospechoso.

En su comunicado en X indican: "MIentras detenían a un sujeto, los agentes fueron atacados directamente cuando un hombre que conducía un Jeep Wrangler negro disparó varias rondas (...) inmediatamente huyó de escena".

Pero, eso no sería todo, de acuerdo al DHS pasó esto: "Un número desconocido de agitadores también arrojó una lata de pintura y ladrillos a los vehículos de la Patrulla Fronteriza".

Inmigrantes

No es la primera que agentes federales son agredidos en Chicago producto de la política antiinmigración del gobierno.

"La violencia en Chicago contra las fuerzas del orden no tiene precedentes (...) Estos ataques son la consecuencia de las difamaciones vitriólicas de los políticos santuario y medios de comunicación", dijo Tricia McLaughlin, subsecretaria de DHS a CNN.

Muchos califican de "mentirosos" a agentes de DHS

CNN rescata que, por el contrario, los defensores de migrantes, los políticos locales y grupos legales a los agentes federales como causantes principales de la violencia en alza por su represión desmedida. El concejal Mike Rodríguez dijo: "Ayer fue un día de terror (...) sigue una agenda de terror de este presidente".

Por otro lado, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, dino en una conferencia: "No tienen ninguna credibilidad debido a las repetidas mentiras, tanto a los tribunales como al público, por lo que no tenemos forma de verificar los informes", pero en X agregó: "Si bien no doy la bienvenida a los agentes federales que operan en esa capacidad, condeno inequívocamente la violencia dirigida contra ellos".

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

