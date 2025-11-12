ALERTA, inmigrantes en Oregón: ICE abre vacantes para oficiales de detención y crecen sospechas de un centro en Newport

Una empresa de seguridad con sede en Texas encendió las alarmas en Oregón tras publicar ofertas laborales para oficiales de detención en la ciudad de Newport. La noticia ha desatado preocupación entre autoridades locales y organizaciones migratorias, que temen la instalación de un nuevo centro de detención del ICE en la costa del estado.

La empresa Asset Protection and Security, que presume tener el contrato más antiguo con el ICE, busca personal para custodiar a personas bajo custodia federal por alrededor de $50 la hora. A la par, otras compañías también han comenzado a ofrecer vacantes vinculadas a operaciones migratorias, lo que refuerza las sospechas de un plan federal de expansión del ICE en Oregón.

Nuevas vacantes revelan planes del ICE en Newport

Los anuncios publicados por Asset Protection and Security incluyen puestos de oficiales de transporte y detención, además de funciones relacionadas con el manejo de centros del DHS. Paralelamente, la empresa Acuity International abrió vacantes para personal médico y administrativo con experiencia en instalaciones del ICE, señalando como dirección el aeropuerto municipal de Newport.

ICE abre vacantes para oficiales de detención y crecen sospechas de un centro en Newport.

Funcionarios estatales, como el representante David Gomberg, afirmaron que los indicios son cada vez más claros. "El gobierno federal no nos está diciendo qué pasa, pero todo apunta a un nuevo centro de detención", declaró. La falta de transparencia del Departamento de Seguridad Nacional ha generado inquietud y exigencias de explicaciones públicas por parte de legisladores demócratas.

Oregón, sin centros del ICE por el momento

Actualmente, Oregón no cuenta con centros de detención del ICE, y la mayoría de las personas detenidas por la agencia son trasladadas a Tacoma, Washington. Sin embargo, recientes movimientos en Newport, como el retiro de un helicóptero de la Guardia Costera y el aumento de servicios de saneamiento en la zona, sugieren una posible reconfiguración de espacios federales.

Cuatro miembros del Congreso de Oregón enviaron una carta a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, solicitando información urgente sobre el proyecto. "Reasignar recursos de la Guardia Costera o instalar un centro del ICE sin transparencia sería un grave error", advirtieron. Mientras tanto, los residentes de Newport temen que la ciudad costera se convierta en el nuevo epicentro de la detención migratoria en el noroeste.