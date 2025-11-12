MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes en California: nueva regulación pone en riesgo tu licencia AB 60 por estas infracciones

La licencia AB 60 en California, creada para que los inmigrantes indocumentados puedan conducir sin necesidad de comprobar su estatus migratorio, enfrenta nuevas restricciones. Lo que antes era una política histórica de inclusión ahora puede convertirse en un riesgo para miles de conductores si cometen infracciones o faltas graves.

Las autoridades del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) advierten que los titulares de AB 60 están sujetos al mismo sistema de puntos y sanciones que cualquier otro automovilista. Esto incluye la posibilidad de suspensión o revocación de la licencia, generando preocupación entre la comunidad inmigrante.

Sistema de puntos y sanciones para la licencia AB 60

El DMV de California aplica un sistema de puntos para evaluar la conducta de los conductores. Según el Manual del Conductor 2025, los límites de acumulación son: 4 puntos en 12 meses, 6 puntos en 24 meses y 8 puntos en 36 meses. Superar estos límites puede llevar a la suspensión o revocación de la licencia, sin importar si se trata de AB 60 o una licencia regular.

Inmigrantes con licencia AB 60 en California podrían perderla por infracciones o faltas graves.

Cada infracción, accidente con responsabilidad o conducta negligente suma puntos al historial. Además, ciertas faltas graves, como conducir bajo el efecto de alcohol o drogas, carreras callejeras ilegales o huir de un accidente, implican la revocación inmediata y sin derecho a apelación, junto con multas y posibles antecedentes penales.

Otros motivos de suspensión y sanciones para menores

Además de los puntos y faltas graves, otras situaciones pueden derivar en sanciones severas para los titulares de licencia AB 60: no presentarse ante la corte, circular con placas ilegibles, permitir que alguien sin licencia maneje el vehículo o usar pantallas visibles al conductor que no sean parte del sistema de navegación del auto.

Los conductores menores de 18 años enfrentan reglas aún más estrictas. Una sola infracción puede generar restricciones temporales y, si acumulan tres incidentes en un año, la suspensión puede ser de seis meses con un período de prueba de 12 meses. En casos que involucren alcohol o drogas, la revocación es inmediata y no admite apelación.