Confirmado: este es el día en que se realizará el siguiente pago del Seguro Social

Pese a la incertidumbre por el cierre parcial del gobierno federal, la Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que los pagos no se verán afectados y seguirán según el calendario previsto. Millones de beneficiarios pueden respirar tranquilos: el dinero llegará sin retrasos.

Durante las últimas semanas, la SSA reiteró que los depósitos de noviembre se procesan con normalidad, incluso ante los desafíos presupuestarios. Esto significa que quienes cumplen con los criterios establecidos recibirán su pago como de costumbre, sin necesidad de hacer trámites adicionales ni confirmar su elegibilidad nuevamente.

Beneficiarios del Seguro Social recibirán su pago según el calendario oficial de noviembre.

Además, los expertos en seguridad social recomiendan revisar la cuenta personal “my Social Security” para verificar la fecha exacta del depósito y evitar confusiones.

Fecha oficial del siguiente pago del Seguro Social

Si tu fecha de nacimiento cae entre el día 11 y el 20 de cualquier mes, tu depósito será el miércoles 19 de noviembre de 2025. Esta fecha corresponde al grupo de beneficiarios que cobran pensiones por jubilación, discapacidad o sobrevivencia.

Es importante recordar que los pagos del SSI (Ingreso Suplementario de Seguridad) no siguen este calendario, ya que tienen un cronograma independiente. Por ello, siempre se aconseja revisar la categoría de beneficio para confirmar el día exacto del depósito.

Quiénes recibirán el pago del 19 de noviembre

Forman parte de este grupo los siguientes beneficiarios:

Personas con pagos regulares de la SSA por jubilación, discapacidad o sobrevivientes.

Aquellos cuyo cumpleaños ocurre entre el 11 y el 20 de cualquier mes.

Quedan fuera los que reciben beneficios desde antes de mayo de 1997 o también perciben SSI.

En otras palabras: si tu fecha de nacimiento se encuentra en ese rango, marca el 19 de noviembre en tu calendario, porque ese será tu día de pago.

Calendario completo de pagos SSA en noviembre 2025

Para que no haya confusiones, estas son las fechas confirmadas por la SSA:

Cumpleaños del 1 al 10 → Pago el miércoles 12 de noviembre .

. Cumpleaños del 11 al 20 → Pago el miércoles 19 de noviembre .

. Cumpleaños del 21 al 31 → Pago el miércoles 26 de noviembre .

. Beneficiarios antes de mayo de 1997 o que reciben SSI → Pago el lunes 3 de noviembre.

La SSA aplica este sistema escalonado (segundo, tercer y cuarto miércoles del mes) para evitar demoras y distribuir los depósitos de forma ordenada.

Consejo final para los beneficiarios

Si tienes dudas sobre tu fecha exacta o el estado de tu pago, verifica directamente en el portal oficial del Seguro Social. Evita intermediarios o sitios no verificados que puedan generar confusión o fraudes.

Los expertos recomiendan además mantener actualizada tu información bancaria, ya que cualquier cambio en la cuenta de depósito podría retrasar tu transferencia.