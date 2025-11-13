DETENCIÓN de un padre jardinero sacude a la comunidad inmigrante: este es el URGENTE LLAMADO de su hijo hispano para liberarlo

La reciente oleada de detenciones por parte de agentes federales de inmigración en Estados Unidos sigue afectando a numerosas familias. En Des Plaines, Chicago, un caso en particular ha evidenciado la preocupación de la comunidad hispana ante los operativos de ICE, que a menudo sorprenden a los trabajadores mientras realizan sus labores diarias.

ICE detiene a jardinero: hijo hispano hace un llamado urgente para la liberación de su padre

Según Univision Chicago, un joven que prefirió mantener su identidad en el anonimato relató cómo su padre, José Antonio Acuña, fue arrestado mientras trabajaba como jardinero en una residencia local. "Empezaron a agarrar gente. Ellos se bajaron como si fuera un juego de fútbol americano", expresó el hijo al describir la forma repentina en que los agentes actuaron.

El joven también relató que estuvo bajo custodia de ICE durante aproximadamente una hora, pero fue liberado gracias a su dominio del inglés y a su conocimiento de sus derechos legales.

Durante el operativo, los agentes comentaban en tono burlón sobre la cantidad de personas que detenían diariamente. "Ellos (agentes de ICE) se estaban riendo de nosotros; estaban agarrando a 100 personas al día", relató, según Univision Chicago, al indicar que la mayoría de los arrestados eran ciudadanos mexicanos.

Actualmente, José Acuña se encuentra en un centro de detención en Detroit, Michigan. Para obtener su liberación, se requiere un pago aproximado de 5,000 dólares, una cantidad que su hijo no puede cubrir, por lo que están solicitando el apoyo de la comunidad hispana.

Hispano busca $5,000 para liberar a su padre.

Los jardineros inmigrantes en los EE. UU. viven con miedo y se enfrentan a decisiones difíciles

Este caso ha generado un clima de temor entre otros trabajadores del sector de la jardinería. Muchos consideran abandonar sus labores para evitar enfrentarse a detenciones similares, mientras que otros no tienen otra alternativa más que continuar trabajando bajo riesgo debido a la necesidad económica.

El impacto de estas detenciones no solo afecta a las familias directamente involucradas, sino que también envía un mensaje de incertidumbre a toda la comunidad inmigrante. Según Univision Chicago, la detención de José Acuña pone en evidencia la vulnerabilidad de los trabajadores que, pese a cumplir con sus obligaciones, pueden ser arrestados en cualquier momento.