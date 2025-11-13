- Hoy:
- Partidos de hoy
- Francia vs Ucrania
- Irlanda vs Portugal
- Haití vs Costa Rica
- Guatemala vs Panamá
- Canadá vs Ecuador
- Selección peruana
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
DETENCIÓN de un padre jardinero sacude a la comunidad inmigrante: este es el URGENTE LLAMADO de su hijo hispano para liberarlo
Un adolescente anónimo relató que agentes de inmigración llegaron inesperadamente y ahora busca recaudar $5,000 para tramitar la liberación de su padre.
La reciente oleada de detenciones por parte de agentes federales de inmigración en Estados Unidos sigue afectando a numerosas familias. En Des Plaines, Chicago, un caso en particular ha evidenciado la preocupación de la comunidad hispana ante los operativos de ICE, que a menudo sorprenden a los trabajadores mientras realizan sus labores diarias.
PUEDES VER: GRAN NOTICIA para beneficiarios del SNAP: corte de apelaciones rechaza nuevamente perjudicial solicitud de Trump sobre beneficios de noviembre 2025
ICE detiene a jardinero: hijo hispano hace un llamado urgente para la liberación de su padre
Según Univision Chicago, un joven que prefirió mantener su identidad en el anonimato relató cómo su padre, José Antonio Acuña, fue arrestado mientras trabajaba como jardinero en una residencia local. "Empezaron a agarrar gente. Ellos se bajaron como si fuera un juego de fútbol americano", expresó el hijo al describir la forma repentina en que los agentes actuaron.
El joven también relató que estuvo bajo custodia de ICE durante aproximadamente una hora, pero fue liberado gracias a su dominio del inglés y a su conocimiento de sus derechos legales.
Durante el operativo, los agentes comentaban en tono burlón sobre la cantidad de personas que detenían diariamente. "Ellos (agentes de ICE) se estaban riendo de nosotros; estaban agarrando a 100 personas al día", relató, según Univision Chicago, al indicar que la mayoría de los arrestados eran ciudadanos mexicanos.
Actualmente, José Acuña se encuentra en un centro de detención en Detroit, Michigan. Para obtener su liberación, se requiere un pago aproximado de 5,000 dólares, una cantidad que su hijo no puede cubrir, por lo que están solicitando el apoyo de la comunidad hispana.
Hispano busca $5,000 para liberar a su padre.
Los jardineros inmigrantes en los EE. UU. viven con miedo y se enfrentan a decisiones difíciles
Este caso ha generado un clima de temor entre otros trabajadores del sector de la jardinería. Muchos consideran abandonar sus labores para evitar enfrentarse a detenciones similares, mientras que otros no tienen otra alternativa más que continuar trabajando bajo riesgo debido a la necesidad económica.
El impacto de estas detenciones no solo afecta a las familias directamente involucradas, sino que también envía un mensaje de incertidumbre a toda la comunidad inmigrante. Según Univision Chicago, la detención de José Acuña pone en evidencia la vulnerabilidad de los trabajadores que, pese a cumplir con sus obligaciones, pueden ser arrestados en cualquier momento.
- 1
ALERTA en Walmart de Houston: reportan TIROTEO con adulto mayor baleado tras ser encañonado en estacionamiento
- 2
ALERTA inmigrantes: ICE activa nueva tecnología para rastrear AUTOS desde HOY en Estados Unidos
- 3
GRAN NOTICIA para beneficiarios del SNAP: corte de apelaciones rechaza nuevamente perjudicial solicitud de Trump sobre beneficios de noviembre 2025
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90