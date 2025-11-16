- Hoy:
ALERTA compradores: Best Buy CONFIRMA fecha de cierre y miles se preparan para el impacto en todo EE. UU.
Best Buy confirmó que todas sus tiendas cerrarán el Día de Acción de Gracias, impactando a millones de consumidores en plena temporada de compras.
Cada año, la última parte del calendario mueve a millones de estadounidenses entre tiendas para preparar la celebración de Thanksgiving. En este contexto, Best Buy actualizó su sección de preguntas frecuentes de Black Friday y despejó todas las dudas: sus tiendas permanecerán cerradas el jueves 27 de noviembre.
PUEDES VER: ALERTA inmigrantes: La "Ley de Registro" podría abrir el camino a la residencia para millones sin papeles en EE. UU.
La compañía explicó que, aunque los establecimientos no atenderán público, la app y el sitio web seguirán operativos las 24 horas, ofreciendo compras y soporte vía chat sin interrupciones. Además, adelantó que muchas sucursales ampliarán horarios durante las semanas festivas para facilitar las compras presenciales antes y después del feriado.
Best Buy cerrará todas sus tiendas el Día de Acción de Gracias.
Dado que los horarios pueden cambiar según la ubicación, Best Buy recomendó revisar la página específica de cada tienda para confirmar la apertura y el cierre.
Qué otras tiendas tampoco abrirán en Thanksgiving
Consultas realizadas por USA Today confirmaron que gran parte de las cadenas más concurridas del país también suspenderán operaciones el 27 de noviembre. Entre las que cerrarán totalmente se encuentran:
- Walmart
- Target
- Costco
- Sam’s Club
- BJ’s Wholesale Club
- Publix
- Trader Joe’s
- Aldi
- Wegman’s
- Harveys Supermarkets
- Winn-Dixie
- Lidl
En cambio, algunos comercios sí atenderán, aunque con horarios reducidos:
- Kroger (horario variable según la sucursal)
- Sprouts Farmers Market (cierra temprano)
- Food Lion (cierra temprano)
- Meijer
- Whole Foods (excepto en Massachusetts, Maine y Rhode Island)
- Harris Teeter (cierra temprano)
- Giant Eagle (cierra temprano)
¿Están obligadas las tiendas a cerrar en días festivos?
La legislación laboral federal, a través de la FLSA, no exige que los empleadores otorguen descanso durante días festivos ni que paguen tarifas especiales por trabajar en estas fechas. Por eso, cada empresa decide si opera, reduce horarios o cierra completamente.
La única excepción la representan los empleados gubernamentales, quienes sí reciben descanso con pago garantizado en feriados federales. Por este motivo, agencias públicas y servicios esenciales como USPS no operan durante el Día de Acción de Gracias.
