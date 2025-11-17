- Hoy:
ADIÓS inesperado: Un histórico supermercado DESAPARECE y deja al país sin ninguna de sus sedes
Spid, el formato de conveniencia de Cencosud, cierra todas sus sedes tras no lograr competir con D1, Ara y otras cadenas del sector.
El mercado colombiano de tiendas de conveniencia suma otra salida. El grupo Cencosud decidió poner fin a todas las operaciones de Spid, su apuesta más reciente para competir en compras rápidas y entregas exprés. La cadena, pese a su propuesta ágil y moderna, no logró consolidarse en un sector dominado por gigantes como D1 y Ara.
Spid nació como un modelo enfocado en compras inmediatas y domicilios en menos de 30 minutos, una tendencia que creció durante la pandemia. Sin embargo, la multinacional chilena determinó que el formato no alcanzó los resultados esperados y optó por redirigir esfuerzos a sus marcas más fuertes en el país.
Cencosud confirma el fin de su cadena de conveniencia.
Cencosud confirma el cierre y redefine prioridades
La compañía informó que Spid “culmina su ciclo” en Colombia como parte de una estrategia que busca reforzar a Jumbo, Easy y Metro, sus marcas más consolidadas y con presencia nacional. La decisión incluye el cierre completo de los puntos Spid operados principalmente en Bogotá. Como parte del proceso, Cencosud aseguró que más del 90% de los empleados de la cadena fueron reubicados dentro del grupo, evitando despidos masivos.
Un intento por competir en un mercado feroz
Lanzada en 2021, Spid ocupó locales que anteriormente pertenecían a Metro Express, apostando por ubicaciones estratégicas y atención cercana. Su misión era entrar con fuerza a un segmento marcado por precios bajos, alta rotación y presencia amplia de marcas como D1, Ara y Oxxo. Cuatro años después, la empresa decidió cerrar ese capítulo para concentrarse en formatos mejor posicionados y con mayor potencial de crecimiento dentro del país.
¿Qué significa este cierre para los consumidores?
- Menos opciones de tiendas de conveniencia en zonas urbanas.
- Mayor concentración del mercado en D1, Ara y Oxxo.
- Cencosud reforzará Jumbo, Metro y Easy.
- Los trabajadores fueron reubicados internamente.
