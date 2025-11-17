0

ADIÓS inesperado: Un histórico supermercado DESAPARECE y deja al país sin ninguna de sus sedes

Spid, el formato de conveniencia de Cencosud, cierra todas sus sedes tras no lograr competir con D1, Ara y otras cadenas del sector.

Dara Rojas
Spid apagó luces: todas sus tiendas cierran en Colombia
Spid apagó luces: todas sus tiendas cierran en Colombia | Fuente: EFE
COMPARTIR

El mercado colombiano de tiendas de conveniencia suma otra salida. El grupo Cencosud decidió poner fin a todas las operaciones de Spid, su apuesta más reciente para competir en compras rápidas y entregas exprés. La cadena, pese a su propuesta ágil y moderna, no logró consolidarse en un sector dominado por gigantes como D1 y Ara.

El rechazo no es el final: aún puedes retomar tu proceso de visa

PUEDES VER: ALERTA inmigrantes: Lo que nadie te dice si Estados Unidos te NIEGA la visa y cómo reaccionar a tiempo

Spid nació como un modelo enfocado en compras inmediatas y domicilios en menos de 30 minutos, una tendencia que creció durante la pandemia. Sin embargo, la multinacional chilena determinó que el formato no alcanzó los resultados esperados y optó por redirigir esfuerzos a sus marcas más fuertes en el país.

SPID

Cencosud confirma el fin de su cadena de conveniencia.

Cencosud confirma el cierre y redefine prioridades

La compañía informó que Spid “culmina su ciclo” en Colombia como parte de una estrategia que busca reforzar a Jumbo, Easy y Metro, sus marcas más consolidadas y con presencia nacional. La decisión incluye el cierre completo de los puntos Spid operados principalmente en Bogotá. Como parte del proceso, Cencosud aseguró que más del 90% de los empleados de la cadena fueron reubicados dentro del grupo, evitando despidos masivos.

Un intento por competir en un mercado feroz

Lanzada en 2021, Spid ocupó locales que anteriormente pertenecían a Metro Express, apostando por ubicaciones estratégicas y atención cercana. Su misión era entrar con fuerza a un segmento marcado por precios bajos, alta rotación y presencia amplia de marcas como D1, Ara y Oxxo. Cuatro años después, la empresa decidió cerrar ese capítulo para concentrarse en formatos mejor posicionados y con mayor potencial de crecimiento dentro del país.

¿Qué significa este cierre para los consumidores?

  • Menos opciones de tiendas de conveniencia en zonas urbanas.
  • Mayor concentración del mercado en D1, Ara y Oxxo.
  • Cencosud reforzará Jumbo, Metro y Easy.
  • Los trabajadores fueron reubicados internamente.
Lo más visto

  1. ALERTA inmigrantes: La "Ley de Registro" podría abrir el camino a la residencia para millones sin papeles en EE. UU.

  2. ALERTA en Walmart de Concord: reportan el hallazgo de dos personas muertas en estacionamiento y testigo hace revelación

  3. ALERTA con Walmart de Tiny Town Road: reportan desesperada EVACUACIÓN de clientes tras AMENAZA de paquete sospechoso

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano