ATENCIÓN, compradores de Costco: cadena es demandada por supuesta publicidad engañosa de su tequila Kirkland
Costco enfrenta una demanda por presuntamente anunciar sus tequilas Kirkland como 100% elaborados con agave azul Weber, lo que podría ser falso.
Costco se encuentra bajo escrutinio legal tras ser demandada por presuntamente promocionar sus tequilas Kirkland como elaborados con 100% agave azul Weber, mientras que análisis recientes sugieren lo contrario. La demanda, presentada como acción colectiva en el Distrito Sur de Florida, plantea serias dudas sobre la veracidad de la información en las etiquetas y su impacto en los consumidores.
Costco es demandada por presunta publicidad engañosa de su tequila Kirkland
La demanda presentada el 31 de octubre indica que pruebas de resonancia magnética nuclear revelaron niveles de azúcar que impedirían que los tequilas cumplieran con los estándares para ser considerados auténtico tequila. Según los demandantes, estos productos contienen etanol no derivado del agave azul Weber, lo que constituiría una adulteración del licor.
Los cargos legales incluyen negligencia, tergiversación, enriquecimiento injusto y violación de la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas e Injustas de Florida, la cual prohíbe cualquier estrategia destinada a engañar o aprovecharse de los consumidores.
Además, la demanda señala que la falta de información precisa sobre los ingredientes en las botellas de tequila y mezcal infringe la Ley de la Administración Federal de Alcohol (FAA), cuyo objetivo es regular la industria y proteger al consumidor, garantizando la integridad del sector de bebidas alcohólicas.
Hasta el 14 de noviembre, Costco no ha respondido a la solicitud de comentarios de USA TODAY.
Impacto de la demanda en los consumidores y precios de los tequilas
Para los compradores, la demanda podría tener implicaciones económicas directas. Normalmente, los consumidores pagan un precio premium por tequilas etiquetados como 100 % agave azul Weber, confiando en la autenticidad del producto. La demanda sostiene que, de haber conocido la composición real del licor, los compradores podrían haber optado por otra bebida o pagado un precio menor.
"Si los consumidores hubieran conocido la verdad sobre los ingredientes, no habrían adquirido los productos o habrían pagado un precio menor", señala la acción legal, subrayando el posible perjuicio económico para quienes confiaron en la marca.
Con esta demanda se abre un debate sobre la transparencia en la industria del tequila y la responsabilidad de las grandes cadenas al promover productos premium ante el público estadounidense.
