Proceso APROBADO de la Green Card por matrimonio de una inmigrante: revisa las PREGUNTAS que USCIS le hizo sobre su relación

La obtención de la Green Card es un proceso que genera dudas entre muchos inmigrantes debido a su complejidad y duración. Para orientar a futuros solicitantes, Jissell Silvera, ciudadana venezolana, compartió en su cuenta de TikTok su experiencia al tramitar la residencia permanente por matrimonio con un ciudadano estadounidense.

Green Card por matrimonio: la experiencia de una inmigrante y consejos para la entrevista con USCIS

Jissell destacó que su proceso fue más ágil de lo habitual: presentó la solicitud el 25 de septiembre y fue citada para la entrevista apenas el 6 de noviembre. La entrevista se realizó en inglés y, según explicó, es clave demostrar vínculos con Estados Unidos, como tener hijos nacidos en el país o estar casado con un ciudadano estadounidense.

El tiempo de espera fue breve: su cita era a las 10:15 a.m. y terminó a las 10:50 a.m., lo que demuestra que, cuando la documentación está completa, el procedimiento puede ser muy rápido.

Aprobaron su Green Card por matrimonio: ¿qué preguntas le hizo USCIS sobre su relación?

Durante su cita con USCIS, Jissell respondió preguntas sobre su identidad, domicilio, historial de viajes a Estados Unidos y la forma de ingreso al país (ya sea como turista u otro estatus). También se le hicieron las preguntas estándar sobre antecedentes penales y vínculos con organizaciones prohibidas, recomendando siempre responder con sinceridad.

Finalmente, Jissell obtuvo la aprobación de su Green Card condicional por dos años. Aunque aún no cuenta con el documento físico, señaló que la entrega puede tardar entre dos y cuatro semanas.