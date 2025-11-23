¡Se hizo justicia! Condenan a 40 años a sujeto que mató a su novia en Costco de Monrovia: "Es un monstruo"

El 24 de septiembre de 2023, un hombre de Nueva Jersey mató a su novia tras apuñalarla varias veces en un establecimiento de Costco en Monrovia, Maryland. A dos años del crimen, el sujeto fue sentenciado por la justicia de los Estados Unidos a pasar 40 años en la cárcel.

Macabro hallazgo en Costco de Monrovia

El hecho tuvo lugar en el condado de Frederick, donde los agentes del sheriff fueron convocados para acudir a un Centro de Distribución de Costco. Se trataba de Matthew Sidney Watley (48), quien fue señalado por la seguridad del local de mostrar comportamiento extraño al romper el parabrisas de un camión con remolque, todo ello mientras gritaba y vociferaba cosas "incoherentes".

Los agentes del orden lo conminaron a apagar el motor, pero, en lugar de ello, no solo se negó, sino que intentó huir del depósito, pero luego de desinflar llanta, lograron y reducirlo. Pronto, notaron que estaba cubierto de sangre.

Una vez arrestado y enmarrocado, los agentes revisaron el vehículo encontrando en el piso de la cabina el cuerpo de Candice Thompson, mujer de 46 años que también era su novia. Acababa apuñalarla.

Matthew Sidney Watley apuñaló a su pareja por la espalda, lo que le causó la muerte.

Tras el arresto, Watley fue trasladado al Hospital Frederick Health donde recibió tratamiento médico y salud mental mientras se llevara a cabo su juicio. Del otro lado, Thompson fue atendida por los servicios de emergencia, pero fue declarada muerta a las 3:00 a.m., luego de lo cual su cuerpo sin vida es llevado a la Oficina del Médico Forense Jefe en Baltimore. Se determinó que el deceso era a consecuencia de un traumatismo contundente y cortopunzante.

En el juicio en su contra, se determinó que el ataque se basó en diversas puñaladas en la espalda, relato que horrorizó a los padres de la mujer, al punto que la madre de la occisa lo calificó de "monstruo" y agregó una frase que rompió el corazón a todos los presentes en dicho momento: "No quiero vivir después de lo que este monstruo le hizo a mi hija; destruyó a mi familia".

Sentenciado a 40 años de prisión

Durante el juicio, se reveló que la pareja tenía un curtido historial de violencia doméstica el cual fue presentado en Nueva Jersey a cargo del Departamento de Policía de Winslow Township: "Estos delincuentes violentos deben ser tratados con dureza desde el principio, antes de que procedan a quitarle la vida a su pareja íntima", comentó Charlie Smith, fiscal estatal del condado de Frederick, tras la lectura de la sentencia de 40 años donde Watley se declaró culpable de los cargos el pasado 21 de octubre 2025.

"Qué trágica pérdida de vida. Mi más sentido pésame a la familia. Los homicidios por violencia doméstica se están convirtiendo en una epidemia en nuestro país", sentenció Smith.