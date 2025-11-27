- Hoy:
- Partidos de hoy
- Chivas vs Cruz Azul
- Fichajes Liga 1
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
BLACK FRIDAY 2025 en Amazon: las 5 MEJORES OFERTAS de tecnología que no te puedes perder
Descubre las mejores ofertas de tecnología en Amazon por el Black Friday 2025 y ahorra en productos top del 28 de noviembre.
Mantenerse al tanto del Black Friday 2025 en Amazon es clave para los consumidores que buscan aprovechar descuentos en tecnología y artículos electrónicos. Este evento permite a los compradores acceder a precios reducidos en productos de marcas reconocidas y adelantarse a las compras navideñas.
PUEDES VER: BLACK FRIDAY 2025 en Walmart: solo hasta este día podrás aprovechar todas las ofertas en tiendas y en línea
Desde celulares hasta tabletas y relojes inteligentes, las ofertas abarcan dispositivos de alta demanda que suelen tener precios elevados durante el resto del año. Los expertos recomiendan revisar con anticipación los productos de interés y agregarlos al carrito, ya que las mejores ofertas suelen agotarse rápidamente.
Descubre las mejores ofertas de tecnología en Amazon por el Black Friday 2025.
Gracias a la plataforma en línea de Amazon, los usuarios pueden comparar precios y acceder a descuentos desde cualquier lugar, evitando filas y aglomeraciones típicas de las tiendas físicas durante el Black Friday.
Lo más destacado del Black Friday 2025 en Amazon
Tableta Amazon Fire HD 10
- Precio: $69,99 (50 % de descuento; antes $139,99)
- Una tableta versátil para leer, navegar y consumir contenido digital a un precio accesible.
Audífonos JBL Live Pro 2
- Precio: $89,95 aprox. (47 % de descuento; antes $169,95)
- Ofrecen Cancelación Activa de Ruido (ANC), permiten escuchar música a un volumen más bajo, evitando daños auditivos.
- Batería de hasta 10 horas con una sola carga, ideales para amantes de la música y quienes buscan comodidad y calidad de sonido.
Cámara de seguridad inteligente Blink Outdoor 4
- Precio: $51,99 (60 % de descuento; antes $129,99)
- Cámara inalámbrica que permite vigilar tu hogar, con alta resolución y facilidad de instalación.
Amazon Fire TV Stick 4K Plus
- Precio: $24,99 (50 % de descuento; antes $49,99)
- Convierte un televisor normal en un Smart TV, permitiendo acceso a plataformas de streaming y conexión a Internet.
- Compatible con Alexa y ofrece una experiencia completa de entretenimiento digital.
Samsung Galaxy Watch 8
- Precio: $279,99 (antes $349,99)
- Reloj inteligente que monitoriza sueño, frecuencia cardíaca, niveles de oxígeno en sangre y antioxidantes.
- Incluye funciones para mejorar la salud, seguimiento de ejercicio y notificaciones inteligentes.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90