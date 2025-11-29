- Hoy:
- Partidos de hoy
- Palmeiras vs Flamengo
- Barcelona vs Alavés
- América vs Monterrey
- WWE
- Fichajes Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Hernán Barcos
- Tabla Liga de Vóley
- Encendido de árbol
¡ATENCIÓN, inmigrantes! Congreso de EE. UU. crea portal para denunciar abusos de ICE: así funciona
La plataforma busca conocer y denunciar los excesos en los que incurren agentes de ICE y la Patrulla Fronteriza. Muchos no actúan por temor a represalias del gobierno.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, temido por sus siglas como ICE, es el terror de millones de inmigrantes dentro de los Estados Unidos por su labor de captura y deportación, pero también por su accionar que raya con lo arbitrario. Ante esto, el Congreso estadounidense ha lanzado una plataforma virtual que registre los abusos de esta agencia federal.
PUEDES VER: ¡CUIDADO, migrantes en Nueva York! Arrestan con violencia a personas que protestaban contra redadas de ICE en Manhattan
Congreso implementa portal para denunciar a ICE y CBP
La iniciativa ha sido impulsada por el Comité de Supervisión Demócrata de la Cámara de Representantes, que es el primer portal digital que busca acumular una extensa base de datos que acopie los excesos cometidos, no solo por ICE, también por la Patrulla Fronteriza (CBP), recabando pruebas, evidencias de las arbitrariedades.
SI te preguntas en qué consiste esta plataforma, pues se trata de un formulario donde debes colocar la fecha del incidente, el tipo de categoría, ya sea uso de fuerza, deportación, arresto, por nombrar algunas, con la posibilidad de colgar un enlace de video o artículo, que complementará la información.
Asimismo, es una herramienta de denuncia para todos aquellos que, por temor, no se atreven a demandar a ICE o CBP mientras el gobierno de Donald Trump siga en la Casa Blanca.
¿Cómo acceder a la plataforma?
Al respecto, Univisión 34 habló con Michael Carrillo, abogado civil, quien destacó la importancia de esta plataforma digital: "el Congreso tiene estas pruebas y tenemos cinco años para que archiven cargos penales en contra de estas personas que le dan demasiados golpes a cualquier ciudadano (...) son las evidencias en contra de los oficiales que se pasan la raya, brutalmente le pegan a los indocumentados".
SI quieres acceder a este formulario al servicio de la población inmigrante en los Estados Unidos, puedes hacer dando clic a este enlace.
- 1
¡ATENCIÓN, residentes! Perderás tu Green Card en la frontera de EE. UU. si no cumples estos 3 requisitos
- 2
ALERTA en Walmart de Northwest Freeway: hombre es privado de su libertad tras ROBAR con escáner productos valorizados en $220
- 3
Policía de Michigan en ALERTA máxima por swatting: una amenaza de BOMBA desata el caos en un Walmart
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90