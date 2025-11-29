¡ATENCIÓN, inmigrantes! Congreso de EE. UU. crea portal para denunciar abusos de ICE: así funciona

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, temido por sus siglas como ICE, es el terror de millones de inmigrantes dentro de los Estados Unidos por su labor de captura y deportación, pero también por su accionar que raya con lo arbitrario. Ante esto, el Congreso estadounidense ha lanzado una plataforma virtual que registre los abusos de esta agencia federal.

Congreso implementa portal para denunciar a ICE y CBP

La iniciativa ha sido impulsada por el Comité de Supervisión Demócrata de la Cámara de Representantes, que es el primer portal digital que busca acumular una extensa base de datos que acopie los excesos cometidos, no solo por ICE, también por la Patrulla Fronteriza (CBP), recabando pruebas, evidencias de las arbitrariedades.

SI te preguntas en qué consiste esta plataforma, pues se trata de un formulario donde debes colocar la fecha del incidente, el tipo de categoría, ya sea uso de fuerza, deportación, arresto, por nombrar algunas, con la posibilidad de colgar un enlace de video o artículo, que complementará la información.

Asimismo, es una herramienta de denuncia para todos aquellos que, por temor, no se atreven a demandar a ICE o CBP mientras el gobierno de Donald Trump siga en la Casa Blanca.

¿Cómo acceder a la plataforma?

Al respecto, Univisión 34 habló con Michael Carrillo, abogado civil, quien destacó la importancia de esta plataforma digital: "el Congreso tiene estas pruebas y tenemos cinco años para que archiven cargos penales en contra de estas personas que le dan demasiados golpes a cualquier ciudadano (...) son las evidencias en contra de los oficiales que se pasan la raya, brutalmente le pegan a los indocumentados".

SI quieres acceder a este formulario al servicio de la población inmigrante en los Estados Unidos, puedes hacer dando clic a este enlace.