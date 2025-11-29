¡Importante actualización! Un gran grupo de consumidores en Nueva York, Estados Unidos, se verán beneficiados por una nueva legislación que pone fin a una limitación en los puntos de venta. La reciente ley, firmada por las autoridades locales, exige a los comerciantes aceptar pagos en efectivo, lo que hará mucho más fácil las transacciones para aquellos que prefieren este método de pago. AQUÍ más detalles.

'Ley del Efectivo' en EE. UU.: Kathy Hochul sorprende con medida que traerá consecuencias

La semana pasada, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó un proyecto de ley que prohíbe a los comercios y establecimientos minoristas rechazar pagos en efectivo, tal como informó el sitio web del Senado estatal y la prensa internacional.

Según se reveló, esta medida se ha llevado a cabo en un contexto donde la pandemia de COVID-19 aceleró la tendencia hacia una sociedad sin efectivo, impulsando tanto a comerciantes como a consumidores a optar por métodos de pago sin contacto. No obstante, muchos negocios han empezado a rechazar el efectivo, lo que llevó a la creación de esta legislación.

Asimismo, las investigaciones de la Reserva Federal evidenciaron que un segmento significativo de la población estadounidense, especialmente los adultos mayores y aquellos con ingresos bajos, continúa dependiendo del efectivo para sus compras cotidianas.

Y es que, a través de un informe del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, publicado en mayo de este año, reveló que el 83% de los adultos utilizó efectivo para realizar al menos una compra en el mes anterior.

¿Cuáles son las ventajas para los consumidores tras la nueva normativa?

El Instituto Americano del Consumidor, además de los medios internacionales, ha resaltado las ventajas de las transacciones en efectivo, tanto para comerciantes como para consumidores. Y es que, con ello, se evita que se realicen comisiones de intercambio y recargos por el uso de tarjetas, argumentando que el efectivo representa una "expresión de la elección del consumidor".

¿De qué se trata la ley?

El proyecto de ley A.7929A/S.4153A fue presentado en abril de este año y cuenta con el respaldo de los demócratas James Sanders Jr. en el Senado y la asambleísta Catalina Cruz.

La iniciativa busca garantizar que los establecimientos no puedan rechazar pagos en efectivo, además de prohibir la imposición de cargos o recargos adicionales por transacciones realizadas en efectivo en comparación con aquellas efectuadas sin este medio de pago.