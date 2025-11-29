Universitaria de 19 años regresaba a casa por Thanksgiving, pero es detenida y deportada por ICE pese a que juez lo prohibió

Any Lucía López Belloza tiene 19 años, regresaba de su universidad para reunirse con sus padres hondureños en su casa de Austin, Estados Unidos, pero al bajar del avión y adentrarse en el aeropuerto fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, luego de lo cual fue deportada en tiempo exprés, causando un dolor indecible en toda su familia.

Una deportación muy rápida

Any Lucía quería sorpender a sus padres con su llegada repentina para el Día de Acción de Gracias, pero la sorpresa pronto se convirtió en tragedia cuando los agentes de ICE le dijeron a la estudiante de primer año que pesaba sobre ella una orden de deportación, todo ello cuando recién bajaba del avión el pasado 20 de noviembre de 2025.

Todo ocurrió cuando le dijeron que fuera a atención al cliente del aeropuerto porque su tarjeta de embarque no funcionaba, pero lo que se encontró fue con los federales que la rodearon y esposaron de inmediato.

Al periódico Statesman, el padre de la joven, Francis, contó lo ocurrido: "En realidad, no creíamos que tuviera una orden de deportación. Si lo hubiésemos sabido, no creo que la hubiéramos enviado", una revelación que expone el cambio radical que vive toda la familia desde hace un par de días.

Parecía que había una luz de esperanza cuando un juez federal de Massachusetts emitió la suspensión de la deportación de la muchacha (firmada el viernes 21 a las 6:10 p.m.), la cual estaba programada para el día siguiente de su detención. Pero ICE hizo caso omiso a esto y dejó los Estados Unidos 48 horas después de su arresto, todo esto no sin antes haberla confinado en un centro de procesamiento de inmigración en el área de Boston, que es una base militar, para luego ser llevaba a Texas, desde donde sería trasladada con grilletes en tobillos y muñecas hacia Honduras, su país natal que dejó cuando tenia 7 años de edad.

En la actualidad, el caso de la estudiante de la prestigiosa Babson College lo lleva Pomerleau, abogado de Boston, quien afirmó que el arresto de su cliente ha violado varios derechos de la joven, principalmente, porque la detuvieron sin mostrarle una orden de arresto, así como obstaculizar su derecho a un abogado. No solo eso, también reveló que al decidir tomar la defensa de Any Lucía, ICE quiso interferir en sus intentos de comunicación: "Es una sopa de letras de violaciones constitucionales".

¿Dónde vive Any Lucía tras su deportación?

ICE dijo al Boston Globe que la universitaria cuenta con una orden de deportación desde 2015, algo que la defensa cree poco probable, argumentando que la familia tuvo un proceso de asilo hasta 2017 y que en ese momento el juez le aseguró que no tenían órdenes de deportación.

En la actualidad, según ha revelado Pomerlau, Any Lucía López Belloza se encuentra en San Pedro Sula, una ciudad hondureña donde viven sus abuelos. Le causa sorpresa como extrañeza su deportación tan rápida, por lo que llevará su caso a un tribunal federal para buscar su vuelta a los Estados Unidos, tal y como sucedió con Kilmer Ábrego García.

Familia con esperanza de volver a ver a su hija

Francis contó a Statesman que estaba muy orgulloso de lo logrado por su hija, así como sus aspiraciones en la vida, de la beca que obtuvo en una universidad prestigiosa donde estudiaba negocios, que soñaba con ayudar a su padre a abrir su propio negocio cuando se graduara: "Hablamos con ella todos los días".

Este Día de Acción de Gracias fue para la familia de la joven de 19 años uno triste, porque en vez de pasarlo con su hija, recibieron a personas que venían a consolarlos. Una pena mayor cuando nos enteramos que el jefe de Francis (amigo cercano) quien pagó el boleto de vuelta de la muchacha: "Sabemos que esta es nuestra realidad: mucho otros también están pasando por eso. Queremos que otros sepan lo que está pasando, para que puedan estar preparados", expresó.