¡CUIDADO, migrantes en Nueva York! Arrestan con violencia a personas que protestaban contra redadas de ICE en Manhattan

El accionar, muchas veces arbitrario, del Servicio de Inmigración y Controla de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, ha llevado en no pocas ocasiones a que la población muestre su descontento, tal y como ocurrió este sábado 29 de noviembre con una protestantes de Nueva York, los cuales fueron arrestados por la policía local por estar en contra de las oficinas de migración.

Protestantes anti ICE detenidos por policía de Nueva York

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) informó que los manifestantes estaban cerca de Centre Street en Chinatown, donde realizaron bloqueo de vehículos, a la vez que gritaban a viva voz frases como "¡Fuera ICE de Nueva York!". Algunas situaciones escalaron a acciones como el hecho de impedir la salida de una camioneta del garaje.

"(Los oficiales) observaron a varias personas bloqueando la calle y se les dijo varias veces que se dispersaran, pero no obedecieron", se lee en el parte policial, por lo que procedieron a la detención de varias personas, pero sin ahondar en los detalles sobre, por ejemplo, cargos y cifras de arrestos.

El origen de las protestas

Esta protesta, según recuerda NBC News, tuvo lugar un mes después agentes de las oficinas migratorias realizaran redadas que tuvieron por objetivo los vendedores ambulantes ubicados en Canal Street, en Chinatown o barrio chino.

En dicha intervención, informa NBC News, fueron arrestadas una nueve personas, entre ellos cuatro ciudadanos estadounidenses en un tiempo menor a las 24 horas, pero sin cargos federales.