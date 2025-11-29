0
EN VIVO
Palmeiras vs Flamengo por la final de Copa Libertadores

¡CUIDADO, migrantes en Nueva York! Arrestan con violencia a personas que protestaban contra redadas de ICE en Manhattan

Las protestas se dan en un contexto donde las redadas en Nueva York llevan sucediendo desde hace un mes. Los manifestantes fueron reprimidos por la policía.

Joel Dávila
ICE ha duplicado esfuerzos para hacer las redadas dentro de la Gran Manzana.
ICE ha duplicado esfuerzos para hacer las redadas dentro de la Gran Manzana. | Composición Joel Davila/Líbero
COMPARTIR

El accionar, muchas veces arbitrario, del Servicio de Inmigración y Controla de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, ha llevado en no pocas ocasiones a que la población muestre su descontento, tal y como ocurrió este sábado 29 de noviembre con una protestantes de Nueva York, los cuales fueron arrestados por la policía local por estar en contra de las oficinas de migración.

El altercado acabó con la llegada de la policía al establecimiento.

PUEDES VER: ¡INDIGNACIÓN en Walmart de Beatrice! Arrestan a violento sujeto que agredió a su pareja y fue salvada por valiente empleado

Protestantes anti ICE detenidos por policía de Nueva York

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) informó que los manifestantes estaban cerca de Centre Street en Chinatown, donde realizaron bloqueo de vehículos, a la vez que gritaban a viva voz frases como "¡Fuera ICE de Nueva York!". Algunas situaciones escalaron a acciones como el hecho de impedir la salida de una camioneta del garaje.

"(Los oficiales) observaron a varias personas bloqueando la calle y se les dijo varias veces que se dispersaran, pero no obedecieron", se lee en el parte policial, por lo que procedieron a la detención de varias personas, pero sin ahondar en los detalles sobre, por ejemplo, cargos y cifras de arrestos.

El origen de las protestas

Esta protesta, según recuerda NBC News, tuvo lugar un mes después agentes de las oficinas migratorias realizaran redadas que tuvieron por objetivo los vendedores ambulantes ubicados en Canal Street, en Chinatown o barrio chino.

En dicha intervención, informa NBC News, fueron arrestadas una nueve personas, entre ellos cuatro ciudadanos estadounidenses en un tiempo menor a las 24 horas, pero sin cargos federales.

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

Lo más visto

  1. Policía de Michigan en ALERTA máxima por swatting: una amenaza de BOMBA desata el caos en un Walmart

  2. ¡ATENCIÓN, residentes! Perderás tu Green Card en la frontera de EE. UU. si no cumples estos 3 requisitos

  3. INSÓLITA ALERTA en Walmart: detectives buscan a un anciano sospechoso de cometer un MISTERIOSO ACTO VANDÁLICO contra un auto

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano