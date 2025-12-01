ATENCIÓN con Walmart de Lewisburg: policía busca identificar a dos personas vinculadas a incidentes de ROBO
La Policía de Lewisburg compartió fotos de dos personas de interés vinculadas a recientes robos en Walmart y solicita a la comunidad ayuda para identificarlas.
La Policía de Lewisburg ha hecho un llamado a la comunidad para colaborar en la identificación de dos individuos vinculados con recientes casos de robo en un establecimiento Walmart de la ciudad. Las autoridades enfatizan que la investigación continúa y que cualquier información proporcionada podría resultar clave para esclarecer los hechos.
La policía considera a estas personas de interés en la investigación.
Policía de Lewisburg busca identificar a personas vinculadas a robos en Walmart
De acuerdo con el Departamento de Policía de Lewisburg, las personas que aparecen en fotografías difundidas por la institución son consideradas "personas de interés" en investigaciones activas por robos ocurridos en la tienda. Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre los incidentes, ni sobre los montos involucrados o las circunstancias exactas de los hechos.
Las autoridades insisten en que el público no intente confrontar a los sospechosos, ya que cualquier intento de interacción podría resultar peligroso. En su lugar, se recomienda que cualquier información se comparta únicamente con los cuerpos policiales.
La policía de Lewisburg pide ayuda para identificar a sospechosas del robo en Walmart.
¿Cómo reportar información sobre las sospechosas de robo en Lewisburg?
Según el Departamento de Policía de Lewisburg, quienes reconozcan a las personas fotografiadas o tengan información sobre su identidad deben comunicarse directamente con el agente M. Yates al (304) 645-1626. Para quienes deseen mantener su anonimato, se sugiere contactar la línea de denuncias del Departamento de Policía de Lewisburg o acudir a la comisaría local.
El llamado de las autoridades subraya la importancia de la cooperación ciudadana para mantener la seguridad en la comunidad y contribuir a esclarecer los robos reportados en el Walmart de Lewisburg.
