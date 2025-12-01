Muere Marquay Collins, conocido tiktoker en EE. UU.: autoridades reportan causa de su deceso y forense impacta con revelación
Marquay Collins, fue dado de alta luego de un incidente en EE. UU., sin embargo, al llegar a su casa comenzó a sentir ciertas complicaciones físicas. ¿Qué pasó?
¡El mundo del TikTok de luto! Recientemente, Marquay Collins, conocido popularmente en redes sociales como 'Marquay The Goat' perdió la vida a los 24 años en su residencia en Georgia, Estados Unidos. Según el portal Grupo Milenio y 'La Nación', su deceso está vinculado a un accidente automovilístico que sufrió semanas antes. Hasta el momento, el caso está en pleno proceso de investigación.
Muere Marquay Collins, tiktoker en EE. UU.: autoridades reportan causa de su deceso
Mediante información de la prensa internacional y los datos que revelaron los forenses a TMZ, el joven Marquay Collins, quien era conocido por su trabajo como creador de contenido, falleció tras un accidente automovilístico ocurrido el último 7 de noviembre
Luego del incidente, el hombre fue trasladado a un hospital, donde recibió atención médica y fue dado de alta el mismo día. No obstante, al regresar a su hogar, comenzó a sentir ciertos dolores de cabeza persistentes, así como molestias en el cuello, los hombros y la columna, situación que tomó gran relevancia en este caso.
Al respecto, su madre profundamente afectada por la pérdida, compartió conmovedoras imágenes en su cuenta oficial de Instagram, expresando su dolor frente a su partida. "Mi corazón está roto. Mi bebé, mi último, mi SnuggaBug, mi Marquay ya no está aquí conmigo. Él era la persona más dulce, no tenía un hueso malo en su cuerpo", expresó.
Hermano de Marquay también se pronunció tras su deceso
Previo a las declaraciones del hermano de Marquay, su madre se refirió sobre el tiempo que desearía haber pasado con él, pues no imaginó que su vida no continuaría. "Lo necesitaba más tiempo del que Dios me permitió tenerlo", mencionó.
Por su parte, su hermano señaló que él era muy talentoso para el baloncesto, que era alyo y tenía mucha capacidad para encestar desde la línea de tres puntos. Además, no dudó en compararlo con Kevin Durant, llamándolo "mi KD". Resaltó que él no fue solo un hermano, sino que fue como un hijo para él, esto debido a la diferencia de edad que tenían.
