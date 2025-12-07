¡INDIGNADA! Mamá de sobrino de Karoline Leavitt rechaza que Casa Blanca la llame "delincuente ilegal": "No debí confiar"

El pasado 12 de noviembre de 2025 tuvo lugar un hecho extraño, el arresto de Bruna Ferreira, una inmigrante brasileña que ha vivido en los Estados Unidos, prácticamente, toda su vida, pero que en dicha fecha fue arrestada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Sin embargo, la cereza sobre el pastel es que Bruna es familia política de Karoline Leavitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, cuyo gobierno no ha dudado en calificarla como "delincuente ilegal", algo que la madre de un pequeño rechaza de forma categórica.

Una arresto que causó más polémica que el resto

El vínculo entre Ferreira y Leavitt consiste en que la primera tiene un hijo con el hermano de la segunda. De hecho, había sido elegida para ser madrina de su hijo, aprobó el viaje del pequeño para buscar los huevos de Pascua de la Casa Blanca en la primavera estadounidense de 2025 y "movió montañas" para asistir a la boda de la político el pasado enero.

Con 33 años, en la actualidad se encuentra presa, pero rechaza que la narrativa del gobierno que comanda Donald Trump de ser tratada como delincuente, así como estar enfrentando una posible deportación hacia Brasil a pesar de vivir casi todos su vida en EE. UU. Su arresto se dio porque su visa expiró cuando era niña, una infracción civil de acuerdo a The Washington Post.

A este medio, Bruna dijo: "Cometí un error al confiar... por qué están creando esta narrativa, es algo que supera mi imaginación", que, además, ha sido tratada de forma oficial por la Casa Blanca como una madre ausente que no frecuentaba el círculo de Leavitt en años, de hecho, en un comunicado no solo se aseguró todo esto sino que, además, que nunca había vivido con su hijo. Por su parte, se compartió un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional donde la catalogan como "delincuente" debido a un arresto previo con agresión, pero ella tiene una versión diferente.

La "historia" de Bruna y Michael Leavitt

Bruna asegura que conoció a Michael Leavitt en un club nocturno, luego se enamoraron, se comprometieron y tuvieron un hijo. Vivieron en New Hampshire hasta que la relación terminó, separándose en 2015 y, de acuerdo a su testimonio, ambos compartieron las responsabilidades de la crianza del pequeño de ahora 11 años.

Todd Pomerleau, abogado de Bruna, aseguró que su cliente no tiene antecedentes penales, pero que el DHS podría estar tomando como excusa un incidente ocurrido en 2008 (16 años) cuando fue citada a comparecer al tribunal de menores tras una pelea con otra chica fuera de un Dunkin Donuts por US$ 8 dólares, pero no fue arrestados y el caso desestimado.

Sin embargo, The Washington Post pudo comunicarse con Michael Leavitt quien, efectivamente, legitimó la versión de la Casa Blanca: que Ferreira nunca vivió con su hijo, pero este medio rescató un documento de 2015 en New Hampshire donde afirmaba que compartían vivienda y que estaban en la misma dirección. De hecho, la mujer declaró en sus registro judiciales que el hermano de la secretaria de prensa de Estados Unidos la amenazó en el pasado con alertar a las autoridades para que la deporten, algo que no negó, pero: "No tuve nada que ver con que la policía la recogiera (...) No tengo control sobre eso ni tuve alguna participación en ello".

Se supo que Michael y su padre Bobo le sugirieron que se autopdeporte para luego volver nuevamente, pero Pomerleau asegura que ello es una trampa, porque tendría prohibido regresar a EE. UU. por casi una década.

Bruna vive en EE. UU. desde los 6 años

El Washington Post recuerda que Bruna Ferreira llegó a los Estados Unidos en 1998 cuando tenía 6 años de edad donde se reunió con sus padres. En cierto momento enfrentó la posibilidad de la deportación, pero en 2012 se convirtió en elegible para un programa de la era Obama para inmigrantes indocumentados que llegaron siendo niños, pero con la llegada de Trump a la Casa Blanca, las autoridades migratorias reanudaron su caso de deportación. Lo curioso es que toda su familia tiene estatus legal, solo ella no podido cumplir con el proceso, según sus abogados.