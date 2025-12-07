ALERTA viajeros: aerolíneas confirman el NUEVO BOLETO OBLIGATORIO para volar seguro en 2026

La forma de viajar está cambiando y, con ella, los riesgos para los pasajeros. Retrasos masivos, cancelaciones imprevistas, problemas de salud lejos de casa y costos médicos elevados están obligando a replantear la planificación de cualquier viaje. Expertos advierten que, a partir de 2026, ignorar ciertos aspectos básicos puede traducirse en gastos inesperados que arruinen vacaciones o incluso comprometan las finanzas personales.

Entre todos los preparativos habituales, hay uno que sigue subestimándose pese a ser el principal respaldo ante una emergencia: el seguro de viaje.

Las aerolíneas y los destinos elevan las exigencias para volar protegido.

Por qué el seguro de viaje deja de ser opcional en 2026

Las nuevas condiciones del turismo internacional hacen que viajar sin cobertura sea cada vez más riesgoso. Un seguro de viaje no solo actúa ante accidentes o enfermedades, sino que también cubre interrupciones del itinerario, cancelaciones repentinas, pérdida de equipaje, demoras prolongadas y situaciones extremas como evacuaciones médicas.

En 2025, miles de viajeros asumieron costos elevados por no contar con una póliza activa. En muchos casos, un solo incidente superó ampliamente el presupuesto inicial del viaje. Esto se vuelve especialmente crítico en vuelos internacionales, paquetes turísticos costosos o reservas que no admiten reembolso.

Quiénes deberían priorizar esta cobertura

El seguro adquiere mayor relevancia para quienes combinan varios destinos, realizan viajes largos o modifican sus planes sobre la marcha. También es fundamental al visitar países con sistemas de salud privados o tarifas hospitalarias elevadas, donde una atención básica puede generar facturas de miles de dólares.

Para viajeros frecuentes, una póliza anual suele ser una alternativa más eficiente que contratar seguros individuales para cada trayecto.

Cómo elegir el seguro adecuado y no fallar en la letra chica

No todas las pólizas ofrecen la misma protección. Antes de contratar, es clave entender qué escenarios cubre y bajo qué condiciones responde el seguro. Una de las alternativas que más crece es la opción de “cancelar por cualquier motivo” (CFAR), que permite recuperar parte del dinero aun cuando el cambio de planes sea voluntario.

Aspectos clave que debes revisar antes de viajar:

Cobertura médica: montos máximos y validez en el país de destino.

montos máximos y validez en el país de destino. Evacuación de emergencia: incluye traslados sanitarios y repatriación.

incluye traslados sanitarios y repatriación. Cancelaciones e interrupciones: porcentaje de reembolso y motivos aceptados.

porcentaje de reembolso y motivos aceptados. Tipo de póliza: anual o por viaje, según la frecuencia de vuelos.

anual o por viaje, según la frecuencia de vuelos. Exclusiones: enfermedades preexistentes, actividades no cubiertas y plazos de activación.

En un escenario de viajes cada vez más imprevisible, contar con un buen seguro puede marcar la diferencia entre un contratiempo manejable y una pérdida económica difícil de revertir.