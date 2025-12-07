- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Néstor Gorosito
- Sporting Cristal
- Real Madrid vs Celta
- Alianza Lima vs Universitario
- Boca vs Racing
- Perú vs Venezuela
- Tabla Liga de Vóley
ALERTA viajeros: aerolíneas confirman el NUEVO BOLETO OBLIGATORIO para volar seguro en 2026
Cambios en la industria aérea y el turismo vuelven indispensable el seguro de viaje en 2026. No contratarlo puede arruinar tus planes y tus finanzas.
La forma de viajar está cambiando y, con ella, los riesgos para los pasajeros. Retrasos masivos, cancelaciones imprevistas, problemas de salud lejos de casa y costos médicos elevados están obligando a replantear la planificación de cualquier viaje. Expertos advierten que, a partir de 2026, ignorar ciertos aspectos básicos puede traducirse en gastos inesperados que arruinen vacaciones o incluso comprometan las finanzas personales.
PUEDES VER: ALERTA consumidores: Walmart cerrará TODAS sus tiendas en Estados Unidos por 24 horas en diciembre
Entre todos los preparativos habituales, hay uno que sigue subestimándose pese a ser el principal respaldo ante una emergencia: el seguro de viaje.
Las aerolíneas y los destinos elevan las exigencias para volar protegido.
Por qué el seguro de viaje deja de ser opcional en 2026
Las nuevas condiciones del turismo internacional hacen que viajar sin cobertura sea cada vez más riesgoso. Un seguro de viaje no solo actúa ante accidentes o enfermedades, sino que también cubre interrupciones del itinerario, cancelaciones repentinas, pérdida de equipaje, demoras prolongadas y situaciones extremas como evacuaciones médicas.
En 2025, miles de viajeros asumieron costos elevados por no contar con una póliza activa. En muchos casos, un solo incidente superó ampliamente el presupuesto inicial del viaje. Esto se vuelve especialmente crítico en vuelos internacionales, paquetes turísticos costosos o reservas que no admiten reembolso.
Quiénes deberían priorizar esta cobertura
El seguro adquiere mayor relevancia para quienes combinan varios destinos, realizan viajes largos o modifican sus planes sobre la marcha. También es fundamental al visitar países con sistemas de salud privados o tarifas hospitalarias elevadas, donde una atención básica puede generar facturas de miles de dólares.
Para viajeros frecuentes, una póliza anual suele ser una alternativa más eficiente que contratar seguros individuales para cada trayecto.
Cómo elegir el seguro adecuado y no fallar en la letra chica
No todas las pólizas ofrecen la misma protección. Antes de contratar, es clave entender qué escenarios cubre y bajo qué condiciones responde el seguro. Una de las alternativas que más crece es la opción de “cancelar por cualquier motivo” (CFAR), que permite recuperar parte del dinero aun cuando el cambio de planes sea voluntario.
Aspectos clave que debes revisar antes de viajar:
- Cobertura médica: montos máximos y validez en el país de destino.
- Evacuación de emergencia: incluye traslados sanitarios y repatriación.
- Cancelaciones e interrupciones: porcentaje de reembolso y motivos aceptados.
- Tipo de póliza: anual o por viaje, según la frecuencia de vuelos.
- Exclusiones: enfermedades preexistentes, actividades no cubiertas y plazos de activación.
En un escenario de viajes cada vez más imprevisible, contar con un buen seguro puede marcar la diferencia entre un contratiempo manejable y una pérdida económica difícil de revertir.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90