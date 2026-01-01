MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes: coalición ofrece información y apoyo a las familias en un importante estado de EE. UU.

En medio de la incertidumbre que generan los constantes cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos, la comunidad migrante en Rhode Island recibe un apoyo fundamental gracias al trabajo de la Coalición de Inmigrantes de Rhode Island. Esta organización se dedica a garantizar que los inmigrantes tengan acceso a información confiable y asesoría legal para proteger a sus familias.

En una entrevista exclusiva con WPRI-TV, Juan Pablo Campo, coordinador de la Coalición, destacó la importancia de ofrecer recursos precisos y accesibles: "Somos una red amplia y diversa que trabaja unida para proteger a nuestras comunidades migrantes".

Coalición de inmigrantes brinda información y apoyo a familias en Rhode Island

Uno de los pilares de la Coalición es la educación comunitaria. A través de talleres llamados "Conoce tus Derechos", se ofrece orientación legal en escuelas, centros de salud y otros espacios comunitarios de todo el estado. Según Campo, estos talleres siempre cuentan con la presencia de abogados especializados en inmigración.

"Hemos realizado más de 200 entrenamientos porque la gente necesita información real y actualizada para poder protegerse", afirmó el coordinador. Además, estos encuentros permiten que las familias aclaren dudas sobre procesos legales, consulten sobre beneficios públicos y conozcan los cambios recientes en las políticas migratorias que afectan a inmigrantes y familias mixtas.

La Coalición también organiza eventos legales comunitarios en colaboración con otras organizaciones, donde las personas pueden recibir consultas gratuitas con abogados. "Muchas personas necesitan saber si un proceso legal es viable antes de invertir grandes sumas de dinero. Nuestro objetivo es que puedan tomar decisiones informadas", dijo Campo a WPRI-TV.

Defensa de los derechos de los migrantes y apoyo comunitario en Estados Unidos

Además de su labor educativa, la Coalición de Inmigrantes de Rhode Island impulsa iniciativas de abogacía a nivel estatal para fortalecer la protección de la comunidad migrante. Entre sus prioridades legislativas se encuentran propuestas que limitan los arrestos en tribunales y escuelas, amplían el acceso a beneficios públicos y corrigen disposiciones legales que podrían derivar en deportaciones por faltas menores.

Campo invitó a la comunidad a mantenerse informada a través de las plataformas digitales de la Coalición: "La información verificada y oportuna es clave para que las familias puedan prepararse y conocer sus derechos". Los interesados pueden visitar The Immigrant Coalition of RI y seguir sus redes sociales en Facebook e Instagram para recibir noticias sobre talleres, eventos comunitarios y actividades informativas.