ALERTA en estacionamiento de Walmart: mujer ATACA a conductoras por insólito motivo y logra ZAFARSE de las esposas frente a la policía

Una mujer de Alabama fue arrestada en Florida después de protagonizar un violento ataque contra dos ancianas en un estacionamiento de Walmart, mientras se encontraba bajo la influencia de alcohol y drogas, según informó Law & Crime. El incidente ha generado alarma por la violencia en un lugar público y por la resistencia de la sospechosa frente a los agentes.

Allie Grace Barrentine, de 25 años, enfrenta dos cargos por agredir a una persona mayor de 65 años.

Mujer agrede a dos ancianas en Walmart en Panama City Beach

Allie Grace Barrentine, de 25 años, ha sido acusada de agredir a dos personas mayores de 65 años, además de oponerse a la autoridad sin ejercer violencia y causar disturbios, según informó el Departamento de Policía de Panama City Beach.

El incidente tuvo lugar el lunes por la noche en un Walmart Supercenter situado en Panama City Beach Parkway, una zona turística del noroeste de Florida. Según la denuncia penal obtenida por Law & Crime, alrededor de las 19:40, Barrentine empezó a golpear un automóvil mientras las personas dentro del vehículo intentaban desplazarse por el estacionamiento.

Una de las víctimas, de 69 años, sufrió daños en su pulsera y fue tironeada por el collar, mientras que la otra, de 65 años, presentó enrojecimiento en el cuello, arañazos cerca del ojo y un golpe en el ojo izquierdo. La declaración jurada de la policía no menciona un motivo previo para el ataque; solo describe la violencia directa hacia las víctimas.

Violencia y resistencia contra la policía

Al llegar los agentes alrededor de las 20:00 horas, Barrentine mostró signos evidentes de intoxicación. Un oficial señaló: "Mientras hablaba con la acusada, se percibía un fuerte olor a alcohol en su aliento, tenía dificultades para mantenerse en pie y necesitaba apoyarse en un vehículo para no caerse, además de arrastrar mucho las palabras", según Law & Crime. La sospechosa admitió haber consumido alcohol y cannabis.

Durante el arresto, Barrentine se negó a cooperar y logró quitarse las esposas flexibles en varias ocasiones, obligando a los oficiales a usar un método de sujeción alternativo. Finalmente, fue detenida en la cárcel del condado de Bay con una fianza total de 21.000 dólares. Su próxima comparecencia ante el tribunal está programada para el 20 de abril, según los registros judiciales.