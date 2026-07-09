SUSTO en Walmart de South Strabane: lo que comenzó como un día normal terminó en una EVACUACIÓN DE EMERGENCIA

Un momento de tensión se vivió en un Walmart de South Strabane, Estados Unidos, luego de que un pequeño incendio obligara a realizar una evacuación de emergencia durante la jornada del jueves. El incidente generó alarma entre clientes y trabajadores; sin embargo, las autoridades informaron que la situación fue controlada rápidamente y que no se registraron personas heridas.

Evacúan el Walmart de South Strabane por un incendio menor.

Incendio en un Walmart de South Strabane provoca la evacuación de la tienda en EE. UU.

El hecho ocurrió en la tienda ubicada en Trinity Point Drive, donde los bomberos de South Strabane acudieron poco antes del mediodía tras recibir el reporte de un incendio. De acuerdo con la información difundida por WPXI, el fuego se habría originado en un horno y ya había sido extinguido cuando los equipos de emergencia llegaron al establecimiento.

La presencia de humo dentro del local llevó a los bomberos a tomar medidas preventivas y ordenar la evacuación de clientes y empleados debido a las "condiciones tóxicas" generadas por el incidente. La salida de emergencia permitió que los equipos revisaran el lugar con mayor seguridad.

Tienda Walmart en EE. UU. vuelve a operar tras extinguir el incendio y ventilar el inmueble

Tras confirmar que las llamas no se habían extendido a otras áreas del establecimiento, los bomberos realizaron trabajos de ventilación para eliminar el humo acumulado en el interior del Walmart de South Strabane. Según informó WPXI, "el edificio fue declarado seguro y se permitió el acceso a trabajadores y clientes poco después de la 1 de la tarde". Algunas zonas del supermercado permanecieron cerradas temporalmente mientras se completaban las labores de limpieza y revisión.

El incidente en este Walmart de Estados Unidos generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar, pero la rápida respuesta de los equipos de emergencia permitió que la tienda retomara sus actividades en poco tiempo. La investigación continuará para determinar las causas exactas del incendio que interrumpió una jornada que parecía transcurrir con normalidad.