Temblor HOY, jueves 9 de julio de 2026, EN VIVO: conoce el epicentro del último sismo en Perú, según el IGP

El temblor hoy, 9 de julio de 2026, mantiene en alerta a pobladores de Lima y diversas zonas del Perú. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) sigue difundiendo reportes en tiempo real de los movimientos sísmicos registrados, con datos clave como magnitud, ubicación y epicentro. Consulta aquí la información actualizada del sismo y las principales recomendaciones de seguridad ante estos eventos.

Sismo en Perú HOY, 9 de julio de 2026, EN VIVO: conoce el epicentro y la magnitud del último temblor según el IGP 09:37 Temblor de hoy Moquegua - Fecha y Hora Local: 09/07/2026 07:27:18 - Magnitud: 3.4 - Profundidad: 30 km - Latitud: -17.36 - Longitud: -70.88 - Intensidad: II Moquegua - Referencia: 19 km al S de Moquegua, Mariscal Nieto - Moquegua 09:37 Temblor de hoy en Junín - Fecha y Hora Local: 09/07/2026 06:58:10 - Magnitud: 4.5 - Profundidad: 30 km - Latitud: -11.05 - Longitud: -74.29 - Intensidad: IV Satipo - Referencia: 44 km al NE de Satipo, Satipo - Junín

¿Dónde fue el epicentro del temblor de hoy, 9 de julio de 2026, en Perú?

El IGP, a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS), publica de manera permanente los reportes de los sismos registrados en el Perú mediante la Red Sísmica Nacional, integrada por equipos especializados instalados en distintas zonas del territorio. Este sistema permite identificar con precisión el epicentro del temblor de hoy, la magnitud, la profundidad y la hora de cada evento.

Si buscas conocer el epicentro del temblor de hoy, los detalles del último sismo registrado o las actualizaciones sobre los movimientos telúricos en Perú, los reportes oficiales del IGP son la fuente principal para consultar información precisa y verificada.

¿Qué es un enjambre sísmico?

Un enjambre sísmico es una secuencia de movimientos telúricos que ocurre en una misma zona durante un periodo relativamente corto. A diferencia de un gran terremoto seguido de réplicas, este fenómeno se caracteriza por la ocurrencia de varios sismos de magnitud baja o moderada, sin que necesariamente exista un evento principal. Generalmente, estos episodios están relacionados con la dinámica natural de las placas tectónicas.

¿Cómo actuar durante un sismo?

Ante un temblor hoy, las autoridades recomiendan seguir estas medidas de seguridad: