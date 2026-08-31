¿La has visto? ROBO de artículos por valor de 195 dólares en Walmart desata operativo de búsqueda: la policía pide AYUDA DE LA COMUNIDAD

Las autoridades de Lexington, Carolina del Sur, buscan identificar a una persona señalada por su presunta participación en un robo ocurrido en una tienda Walmart ubicada en Sunset Boulevard. El incidente, registrado el 9 de agosto, llevó a la Policía de Lexington a solicitar la colaboración de la comunidad para obtener información que contribuya a esclarecer lo sucedido.

Las autoridades buscan identificar a una persona sospechosa de robar en un Walmart de Sunset Boulevard.

Robo en Walmart de Sunset Boulevard: ¿qué ocurrió?

De acuerdo con el Departamento de Policía de Lexington, la persona sospechosa habría colocado mercancía valorada en aproximadamente 195 dólares en un carrito de compras antes de abandonar el establecimiento.

Según el reporte citado por WACH FOX 57, la sospechosa salió de la tienda y se alejó a bordo de un sedán de color oscuro. Las autoridades continúan recopilando información para determinar la identidad de la mujer presuntamente involucrada en el robo.

El incidente se suma a otros casos que mantienen en alerta a las autoridades y generan preocupación entre los clientes de Walmart en Estados Unidos. La Policía de Lexington difundió información sobre el caso con el objetivo de recibir pistas de ciudadanos que hayan podido presenciar los hechos o reconocer al sospechoso.

La Policía de Lexington pide ayuda para identificar a la sospechosa

La Policía de Lexington pidió a cualquier persona que tenga información relacionada con el caso que se comunique con el detective Santoro al 803-358-7271. También está disponible la línea de Crime Stoppers, al 1-888-CRIME-SC, para quienes puedan aportar datos que ayuden a esclarecer los hechos y avanzar en la investigación.

La información fue reportada por WACH FOX 57, medio que dio a conocer la solicitud de las autoridades. Por ahora, la investigación continúa y la Policía de Lexington depende de posibles testigos y de la colaboración de la comunidad para avanzar en la identificación del sospechoso.