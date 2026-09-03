MUY ATENTOS en Walmart de West Bloomington, inmigrantes: testigo reporta una DETENCIÓN de ICE en el estacionamiento

Una operación de ICE generó preocupación en un establecimiento de Walmart en West Bloomington, Estados Unidos, luego de que agentes federales rodearan un Honda Civic y detuvieran a su conductor. Un testigo registró el procedimiento en fotografías y videos, según informó The Bloomingtonian, medio que obtuvo el material y entrevistó al testigo.

Agentes de ICE arrestaron a un hombre en el estacionamiento de un Walmart, al oeste de Bloomington.

Testigo informa de una detención por parte de ICE en el estacionamiento de un Walmart en West Bloomington

Las imágenes difundidas por The Bloomingtonian muestran a varios agentes con chalecos tácticos identificados con las siglas "ICE" alrededor de un Honda Civic azul. Cerca del vehículo se observan varias camionetas SUV negras sin distintivos visibles y, al menos, uno de los agentes llevaba una máscara de camuflaje.

De acuerdo con el testimonio recogido por el medio, los vehículos llegaron poco después de las 10 de la mañana. Minutos más tarde apareció un cuarto vehículo y, para entonces, el conductor ya había sido trasladado a la parte trasera de una de las camionetas.

Una mujer se acercó en varias ocasiones a los agentes, aunque el testigo no pudo determinar quién era ni qué relación tenía con el hombre detenido. Otros clientes y transeúntes también comenzaron a grabar la intervención.

El material se difundió rápidamente en redes sociales. The Bloomingtonian también consultó a la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe para determinar si los agentes pertenecían a las autoridades locales. La respuesta fue clara: "Nosotros no".

¿Qué se sabe del hombre detenido por ICE tras el operativo?

Hasta el momento, no existe confirmación pública sobre la identidad del hombre, su situación migratoria ni el lugar al que fue trasladado tras la intervención. Tampoco está claro si los agentes de ICE actuaron con una orden administrativa de inmigración o con una orden judicial.

The Bloomingtonian explicó que localizar a personas detenidas por ICE puede resultar complicado si no se cuenta con su nombre legal completo o su número de registro de extranjero, conocido como número A. A diferencia de quienes permanecen bajo custodia local, los detenidos por ICE pueden no figurar en los registros de la cárcel del condado y ser trasladados a instalaciones federales fuera del área o incluso a otro estado.