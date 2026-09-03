MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: cubano condenado por robo a mano armada en Miami figura en la lista "WORST OF THE WORST" de ICE

Raidel Gato, ciudadano cubano, fue detenido en Miami por agentes del ICE después de haber sido condenado por un delito de robo en el que portaba un arma de fuego u otra arma considerada mortal. Su caso fue incluido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en la campaña denominada “Worst of the Worst”, iniciativa que difunde información sobre inmigrantes indocumentados con antecedentes por delitos graves. El caso fue reportado inicialmente por CiberCuba.

Raidel Gato, cubano indocumentado, fue condenado en Miami por robo a mano armada.

Cubano arrestado por ICE en Miami aparece en la lista "Worst of the Worst"

De acuerdo con CiberCuba, Raidel Gato fue detenido el martes por agentes de ICE en Miami, Florida, tras ser condenado por robo con arma de fuego u otra arma mortal. El arresto forma parte de una campaña impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional durante la administración Trump, que publica fotografías y datos de casos relacionados con inmigrantes en Estados Unidos con antecedentes penales.

El comunicado también menciona a otros cuatro inmigrantes de Guatemala y México. Entre ellos figuran Benjamin Tomas-Reynoso, condenado por abuso y negligencia contra un menor de ocho años en Tennessee; Martin Guerrero-Guerrero, sentenciado por tráfico de drogas en Nuevo México; Ediberto Lopez-Lopez, condenado por agresión agravada contra un agente y fuga agravada en Oklahoma; y Jesus Chavira-Ramirez, condenado por incendio provocado en Ohio.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, firmó el comunicado y lanzó una advertencia a los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos: "Si estás aquí ilegalmente, te daremos caza y te enviaremos de vuelta a donde viniste".

Aumentan las detenciones de inmigrantes cubanos en Estados Unidos

El arresto de Gato ocurre mientras ICE mantiene una intensa actividad contra los inmigrantes cubanos en Estados Unidos. Según los datos citados en el reporte, las detenciones de ciudadanos cubanos por parte de la agencia aumentaron un 463 % entre octubre de 2024 y enero de 2026.

La situación migratoria de los cubanos también enfrenta una fuerte presión en los tribunales. Más de 42.000 ciudadanos cubanos tienen órdenes finales de deportación pendientes en Estados Unidos, mientras que en junio los tribunales migratorios emitieron más de 1.600 nuevas órdenes de deportación contra personas de esa nacionalidad.

La inclusión de Raidel Gato en "Worst of the Worst" sitúa su caso dentro de una campaña del DHS que busca destacar públicamente los arrestos de inmigrantes con antecedentes penales.