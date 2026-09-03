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Resultado Sinuano Día HOY, jueves 3 de septiembre de 2026, EN VIVO: a qué hora juega la lotería en Colombia
¿Ganaste el Sinuano? Conoce cómo reclamar tu premio, qué documentos necesitas y cómo recibir tu dinero de forma segura según el monto ganado.
¡Es hora de poner a prueba la suerte! Si jugaste con tu número favorito, consulta aquí el resultado del Sinuano Día de hoy, jueves 3 de septiembre de 2026. Este popular chance, uno de los preferidos en Colombia, tiene programado su sorteo habitual de la tarde a las 2:30 p. m., con transmisión por Telecaribe. Sigue esta nota para conocer la hora del sorteo, consultar la combinación ganadora en vivo y comprobar si la fortuna estuvo de tu lado.
PUEDES VER: Resultado Sinuano Día y Noche del 2 de septiembre: números ganadores de la lotería colombiana
Resultados Sinuano Día jueves 3 de septiembre: números ganadores
Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día de hoy
Hoy, jueves 3 de septiembre de 2026, se realizan los sorteos de Sinuano Día. Revisa aquí los números ganadores, resultados y horarios de cada sorteo y comprueba tu boleto. ¡Mucha suerte!
¿Qué hacer si ganas el Sinuano?
Si resultaste ganador del Sinuano, sigue estos pasos para reclamar tu premio correctamente:
- Conserva el tiquete original: mantenlo en buen estado, ya que es el documento fundamental para validar la apuesta y solicitar el pago del premio.
- Verifica el valor del premio: el procedimiento para cobrarlo puede variar según la cantidad de dinero ganada.
- Premios de menor cuantía: puedes acudir a los puntos de venta autorizados o a las redes aliadas habilitadas, como SuperGIROS, para realizar el cobro.
- Premios de mayor cuantía: el ganador debe cumplir con un proceso de reclamación y presentar su cédula de ciudadanía original para acreditar su identidad.
- Ten en cuenta los impuestos: los premios de mayor valor pueden estar sujetos a las retenciones correspondientes, según las normas tributarias vigentes en Colombia.
- Consulta los requisitos oficiales: antes de realizar el cobro, verifica las condiciones aplicables para evitar inconvenientes durante el proceso de reclamación.
¡Vamos al Circo!
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