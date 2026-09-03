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Resultado Sinuano Día HOY, jueves 3 de septiembre de 2026, EN VIVO: a qué hora juega la lotería en Colombia

¿Ganaste el Sinuano? Conoce cómo reclamar tu premio, qué documentos necesitas y cómo recibir tu dinero de forma segura según el monto ganado.

María Zapata
Resultados oficiales de la lotería Sinuano en Colombia
Resultados oficiales de la lotería Sinuano en Colombia | Composición: María Zapata | Líbero
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¡Es hora de poner a prueba la suerte! Si jugaste con tu número favorito, consulta aquí el resultado del Sinuano Día de hoy, jueves 3 de septiembre de 2026. Este popular chance, uno de los preferidos en Colombia, tiene programado su sorteo habitual de la tarde a las 2:30 p. m., con transmisión por Telecaribe. Sigue esta nota para conocer la hora del sorteo, consultar la combinación ganadora en vivo y comprobar si la fortuna estuvo de tu lado.

Resultados de los sorteos del chance Sinuano en Colombia

PUEDES VER: Resultado Sinuano Día y Noche del 2 de septiembre: números ganadores de la lotería colombiana

Resultados Sinuano Día jueves 3 de septiembre: números ganadores

07:13
3/9/2026

Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día de hoy

Hoy, jueves 3 de septiembre de 2026, se realizan los sorteos de Sinuano Día. Revisa aquí los números ganadores, resultados y horarios de cada sorteo y comprueba tu boleto. ¡Mucha suerte!

¿Qué hacer si ganas el Sinuano?

Si resultaste ganador del Sinuano, sigue estos pasos para reclamar tu premio correctamente:

  • Conserva el tiquete original: mantenlo en buen estado, ya que es el documento fundamental para validar la apuesta y solicitar el pago del premio.
  • Verifica el valor del premio: el procedimiento para cobrarlo puede variar según la cantidad de dinero ganada.
  • Premios de menor cuantía: puedes acudir a los puntos de venta autorizados o a las redes aliadas habilitadas, como SuperGIROS, para realizar el cobro.
  • Premios de mayor cuantía: el ganador debe cumplir con un proceso de reclamación y presentar su cédula de ciudadanía original para acreditar su identidad.
  • Ten en cuenta los impuestos: los premios de mayor valor pueden estar sujetos a las retenciones correspondientes, según las normas tributarias vigentes en Colombia.
  • Consulta los requisitos oficiales: antes de realizar el cobro, verifica las condiciones aplicables para evitar inconvenientes durante el proceso de reclamación.
María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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