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Partidos de hoy, jueves 3 de septiembre: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV

A continuación, repasa la programación completa con todos los partidos de hoy, jueves 3 de septiembre. Tendremos acción por LaLiga, Premier League y otros campeonatos.

Gary Huaman
Revisa los partidos que se jugarán este jueves 3 de septiembre.
Revisa los partidos que se jugarán este jueves 3 de septiembre. | Foto: composición Líbero
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Este jueves 3 de septiembre se realizarán interesantes encuentros por las principales ligas sudamericanas y europeas. Por ejemplo, habrá acción por LaLiga de España, la Copa de Italia y la Ligue 1. Además, también se jugará en Paraguay, Uruguay, Ecuador y Colombia. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.

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Partidos de hoy por LaLiga

PartidoHorarioCanal
Real Sociedad vs Celta de Vigo2.00 p. m.DSports y DGO

Partidos de hoy por la Copa de Italia

PartidoHorarioCanal
Palermo vs Mantava11.00 a. m.DSports y DGO
Cagliari vs Verona2.00 p. m.DSports y DGO

Partidos de hoy por la Ligue 1

PartidoHorarioCanal
Toulouse vs Lille1.45 p. m.Disney+

Partidos de hoy por la Copa Paceña

PartidoHorarioCanal
Nacional Potosí vs Tomayapo6.00 p. m.Entel Gol

Partidos de hoy por la Copa de Brasil

PartidoHorarioCanal
Gremio vs Internacional6.00 p. m.DSports y DGO

Partidos de hoy por el Clausura de Colombia

PartidoHorarioCanal
América de Cali vs Alianza4.00 p. m.RCN Nuestra Tele
Pereira vs. Ind. Medellín8.00 p. m.RCN Nuestra Tele

Partidos de hoy por la Liga Pro

PartidoHorarioCanal
U. Católica vs Aucas2.00 p. m.Zapping Sports
Leones del Norte vs Orense4.30 p. m.Zapping Sports
Libertad vs Emelec7.00 p. m.Zapping Sports

Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay

PartidoHorarioCanal
Recoleta vs Cerro Porteño4.30 p. m.DSports Argentina

Partidos de hoy por la Copa AUF Uruguay

PartidoHorarioCanal
Albion vs Progreso1.00 p. m.Disney+
Rentistas vs Plaza Colonia1.00 p. m.Disney+
River Plate vs Nacional1.30 p. m.Disney+
Oriental vs Racing Montevideo6.00 p. m.Disney+
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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