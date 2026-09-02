Partidos de hoy, jueves 3 de septiembre: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV

Este jueves 3 de septiembre se realizarán interesantes encuentros por las principales ligas sudamericanas y europeas. Por ejemplo, habrá acción por LaLiga de España, la Copa de Italia y la Ligue 1. Además, también se jugará en Paraguay, Uruguay, Ecuador y Colombia. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.

Partidos de hoy por LaLiga

Partido Horario Canal Real Sociedad vs Celta de Vigo 2.00 p. m. DSports y DGO

Partidos de hoy por la Copa de Italia

Partido Horario Canal Palermo vs Mantava 11.00 a. m. DSports y DGO Cagliari vs Verona 2.00 p. m. DSports y DGO

Partidos de hoy por la Ligue 1

Partido Horario Canal Toulouse vs Lille 1.45 p. m. Disney+

Partidos de hoy por la Copa Paceña

Partido Horario Canal Nacional Potosí vs Tomayapo 6.00 p. m. Entel Gol

Partidos de hoy por la Copa de Brasil

Partido Horario Canal Gremio vs Internacional 6.00 p. m. DSports y DGO

Partidos de hoy por el Clausura de Colombia

Partido Horario Canal América de Cali vs Alianza 4.00 p. m. RCN Nuestra Tele Pereira vs. Ind. Medellín 8.00 p. m. RCN Nuestra Tele

Partidos de hoy por la Liga Pro

Partido Horario Canal U. Católica vs Aucas 2.00 p. m. Zapping Sports Leones del Norte vs Orense 4.30 p. m. Zapping Sports Libertad vs Emelec 7.00 p. m. Zapping Sports

Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay

Partido Horario Canal Recoleta vs Cerro Porteño 4.30 p. m. DSports Argentina

Partidos de hoy por la Copa AUF Uruguay