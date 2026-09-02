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Partidos de hoy, jueves 3 de septiembre: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV
A continuación, repasa la programación completa con todos los partidos de hoy, jueves 3 de septiembre. Tendremos acción por LaLiga, Premier League y otros campeonatos.
Este jueves 3 de septiembre se realizarán interesantes encuentros por las principales ligas sudamericanas y europeas. Por ejemplo, habrá acción por LaLiga de España, la Copa de Italia y la Ligue 1. Además, también se jugará en Paraguay, Uruguay, Ecuador y Colombia. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.
Partidos de hoy por LaLiga
|Partido
|Horario
|Canal
|Real Sociedad vs Celta de Vigo
|2.00 p. m.
|DSports y DGO
Partidos de hoy por la Copa de Italia
|Partido
|Horario
|Canal
|Palermo vs Mantava
|11.00 a. m.
|DSports y DGO
|Cagliari vs Verona
|2.00 p. m.
|DSports y DGO
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Partido
|Horario
|Canal
|Toulouse vs Lille
|1.45 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la Copa Paceña
|Partido
|Horario
|Canal
|Nacional Potosí vs Tomayapo
|6.00 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy por la Copa de Brasil
|Partido
|Horario
|Canal
|Gremio vs Internacional
|6.00 p. m.
|DSports y DGO
Partidos de hoy por el Clausura de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|América de Cali vs Alianza
|4.00 p. m.
|RCN Nuestra Tele
|Pereira vs. Ind. Medellín
|8.00 p. m.
|RCN Nuestra Tele
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Partido
|Horario
|Canal
|U. Católica vs Aucas
|2.00 p. m.
|Zapping Sports
|Leones del Norte vs Orense
|4.30 p. m.
|Zapping Sports
|Libertad vs Emelec
|7.00 p. m.
|Zapping Sports
Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Recoleta vs Cerro Porteño
|4.30 p. m.
|DSports Argentina
Partidos de hoy por la Copa AUF Uruguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Albion vs Progreso
|1.00 p. m.
|Disney+
|Rentistas vs Plaza Colonia
|1.00 p. m.
|Disney+
|River Plate vs Nacional
|1.30 p. m.
|Disney+
|Oriental vs Racing Montevideo
|6.00 p. m.
|Disney+
¡Vamos al Circo!
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