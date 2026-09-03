José Mourinho tomó decisión con futbolista del Real Madrid condenado por manejar ebrio

Recientemente se notificó que uno de los futbolistas del Real Madrid fue condenado con una millonaria multa y la suspensión de su licencia de conducir por haber manejado su vehículo en estado de ebriedad. Ante ello, José Mourinho tomó una firme decisión que ya hizo pública.

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Nos referimos a Raúl Asencio, defensa central que aún no ha podido debutar en la temporada debido a una lesión que viene arrastrando, aunque dentro de poco iba a estar disponible para el popular 'Mou'. No obstante, ahora todo se le ha complicado porque el entrenador portugués no suele aguantar indisciplinas dentro de su plantel.

"Hablé con él cuando llegué, en función a cosas del pasado. Desde que llegué, ya no hablo más de situaciones extra Valdebebas. Un jugador del Real Madrid lo tiene que ser las 24 horas del día, 7 días a la semana y 12 meses al año", comenzó indicando José Mourinho, dejando claro que ha decidido no conversar más sobre temas fuera de lo deportivo.

Raúl Asencio, jugador de Real Madrid, la pasa mal.

"Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa dañando el prestigio del Real Madrid, que es intocable. Y con eso estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente", agregó. De esta forma, el director técnico mostró su incomodidad con Raúl Asencio, por lo que su permanencia en el Real Madrid peligra.

Trayectoria de José Mourinho