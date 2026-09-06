ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: estos son los 2 tipos de VEHÍCULOS que MÁS SUELE DETENER ICE, según abogado de inmigración

Una familia de ciudadanos estadounidenses denunció haber sido detenida por agentes de ICE mientras regresaba a casa después de almorzar. Según el testimonio difundido por N+ Univision, el incidente ocurrió en Texas, donde en las últimas semanas se ha reportado un aumento de la actividad migratoria en zonas como San Antonio, Austin, San Marcos y Kyle. El caso generó preocupación entre las comunidades inmigrantes y volvió a poner el foco en los vehículos que podrían llamar la atención de las autoridades.

Los dos tipos de vehículos que ICE suele detener, según un abogado de inmigración.

¿Qué tipos de vehículos pueden llamar la atención de los agentes de ICE en EE. UU.?

De acuerdo con Roberto Campos, abogado de inmigración citado por N+ Univision, las camionetas tipo van y pickup son vehículos que las autoridades podrían perfilar con mayor frecuencia debido a su asociación con determinados sectores laborales.

"Son camionetas pickup y vans. Estos dos tipos de vehículos son perfilados regularmente, ya que están ligados a sectores como la construcción, el landscaping y la pintura, trabajos que suelen realizar miembros de la comunidad inmigrante", explicó Campos a N+ Univision.

El abogado agregó que la presencia de varios pasajeros en este tipo de vehículos también podría ser considerada una señal de alerta por los agentes. Según explicó, esta combinación podría llevar a las autoridades a realizar una parada para verificar el estatus migratorio de los ocupantes.

El testimonio de Crystal Villela refleja el temor que existe entre algunas familias. Según relató y mostró en un video difundido por N+ Univision, viajaba con su familia en una van blanca el 24 de mayo, cuando varios vehículos comenzaron a seguirlos después de que ingresaron a una autopista.

La familia decidió detenerse por seguridad y, según Villela, fue rodeada por al menos ocho vehículos oscuros en los que viajaban presuntos agentes de ICE. Los oficiales solicitaron sus identificaciones y, tras comprobar que todos eran ciudadanos estadounidenses, les permitieron continuar su camino.

¿Qué recomienda un abogado de inmigración ante una detención de ICE?

Campos recomendó a los inmigrantes, incluidos aquellos que se encuentran en situación irregular, conocer sus derechos y mantener la calma durante una intervención de ICE. El abogado señaló que una persona detenida debe ejercer su derecho a guardar silencio y solicitar asistencia legal.

"Si Inmigración ya te detuvo, no te van a soltar. Mejor di que vas a guardar silencio y que vas a contactar a un abogado", sostuvo Campos en declaraciones recogidas por N+ Univision.

También aconsejó no forcejear ni enfrentarse físicamente con los agentes y tener anotado el número telefónico de una persona de confianza a quien puedan contactar en caso de emergencia.

El caso de esta familia de ciudadanos estadounidenses ha generado inquietud entre los Inmigrantes en Estados Unidos, especialmente quienes utilizan vans o pickups para trasladarse. Sin embargo, el tipo de vehículo por sí solo no determina el estatus migratorio de una persona ni significa que será detenida por ICE.

N+ Univision aclaró que la información presentada en esta nota es únicamente de carácter informativo y no representa asesoría legal. Las personas que tengan inquietudes sobre su situación migratoria deben acudir a un abogado especializado para obtener orientación específica sobre su caso.