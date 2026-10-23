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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE anuncia OPERACIÓN nacional contra inmigrantes por FRAUDE con SNAP; esto se reveló

ICE realiza una operación a nivel nacional enfocada en la detección de inmigrantes involucrados en fraudes relacionados con el programa SNAP. ¿Qué más se sabe?

Melanni Miranda
ICE confirma operación nacional contra inmigrantes por fraude con SNAP: todo lo que se sabe.
ICE confirma operación nacional contra inmigrantes por fraude con SNAP: todo lo que se sabe. | Composición Líbero / Melanni Miranda
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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) empezó una operación nacional enfocada en inmigrantes a quienes se les acusa de realizar el cobro indebido de beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). En el marco de estas acciones y presunto fraude, se ha informado sobre el arresto de cuatro ciudadanos haitianos, marcando así el comienzo de un proceso de control migratorio más amplio. ¿Qué deben saber los extranjeros? AQUÍ más información.

Acusó a ICE de detener a su esposa, pero sus restos calcinados lo incriminaron y ahora está bajo arresto.

PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes en EE. UU.: aseguró que ICE había detenido a su esposa, pero un macabro HALLAZGO dio un giro inesperado a la investigación

EE. UU.: ICE confirma operación nacional contra inmigrantes por fraude con SNAP; esto se reveló

Según lo expuesto en 'CARIBBEANNATIONALWEEKLY', el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) logró identificar a cuatro hombres involucrados en un presunto fraude relacionado con el programa de asistencia alimentaria en el país americano. Los individuos responden a los nombres de Rubstony Junior Theodore, Wilbert Jean Baptiste, Louis Jean y Jhensly Charles, respectivamente.

Aunque la agencia estadounidense no compartió más datos específicos sobre la naturaleza del fraude, se les acusa de haber accedido ilegalmente a beneficios destinados a personas y familias de bajos ingresos. Bajo este contexto, Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional, resaltó la determinación de la administración para perseguir a quienes defraudan programas de asistencia gubernamental.

“Incluso los delitos no violentos cometidos por inmigrantes ilegales pueden tener consecuencias devastadoras cuando defraudan al contribuyente estadounidense”, manifestó Mullin en un reciente comunicado. Por su parte, el ICE aseguró que estos arrestos son solo la primera fase de una operación nacional más amplia y alegó que los cuatro hombres habían ingresado al país de manera ilegal.

Sobre los detenidos, se mencionó que Theodore tiene antecedentes por hurto, obstrucción a la justicia y allanamiento de morada, aunque no se proporcionaron detalles sobre los antecedentes de los otros tres individuos. El comunicado tampoco informó sobre la cantidad de beneficios del programa SNAP que supuestamente fueron obtenidos de manera fraudulenta, ni el momento en que ocurrieron los delitos, ni si los hombres han sido formalmente acusados de fraude.

¿Qué función tiene SNAP en Estados Unidos y qué rol está cumpliendo el ICE?

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) es una iniciativa federal de EE. UU. destinada a proporcionar apoyo alimentario, gestionada por el Departamento de Agricultura en conjunto con agencias estatales. La elegibilidad para acceder a este programa se determina conforme a la legislación federal, permitiendo que algunos no ciudadanos puedan recibir beneficios, dependiendo de su estatus migratorio y otros criterios establecidos.

Por otro lado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha confirmado, luego de este caso, que mantendrá sus operaciones de arresto a nivel nacional, en el marco de sus actividades de control migratorio.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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