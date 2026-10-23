EXCELENTE NOTICIA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: programa en esta ciudad no santuario brinda AYUDA LEGAL a quienes están bajo custodia de ICE

Según Spectrum Noticias, organizaciones comunitarias promueven un programa en Dallas, Texas, que facilita el acceso a recursos legales para inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La iniciativa ofrece información sobre derechos migratorios y, en algunos casos, ayuda a las familias a contactar abogados para evaluar las opciones legales disponibles en Estados Unidos.

Dallas impulsa programa de ayuda legal para inmigrantes detenidos por ICE

La coalición Dallas Area Interfaith, junto con otras organizaciones aliadas, impulsa el Immigration Detention Project, una iniciativa que busca orientar a inmigrantes legales e indocumentados bajo custodia del ICE. Según un reporte de Religion News Service, el programa brindó asistencia a más de 1.200 personas durante el último año.

Entre sus principales actividades destacan los talleres "Conoce tus derechos", en los que los participantes reciben información sobre sus opciones legales y los recursos disponibles durante un proceso migratorio. Además, en determinados casos, el proyecto facilita el contacto con abogados para que los inmigrantes detenidos y sus familiares conozcan los procedimientos legales a los que pueden recurrir.

De esta manera, Dallas busca facilitar el acceso a asistencia legal para las personas que enfrentan procesos migratorios, pese a que la ciudad no se considera un santuario. La iniciativa también busca orientar a los familiares sobre cómo actuar cuando uno de sus seres queridos queda bajo custodia de las autoridades migratorias.

¿Qué ayuda legal pueden solicitar los inmigrantes detenidos en Estados Unidos?

Entre las herramientas legales que pueden evaluarse se encuentra el recurso de habeas corpus, que permite solicitar a un tribunal que examine la legalidad de una detención. Su aplicación depende de las circunstancias de cada caso y de los fundamentos jurídicos disponibles.

El abogado Aaron Téllez explicó que este recurso puede ser especialmente relevante para algunas personas detenidas en Texas que ingresaron a Estados Unidos sin autorización o fueron clasificadas en la categoría migratoria arriving alien.

"Tristemente, si la persona ingresó sin documentos o es considerada "arriving alien", como se denomina a quienes ingresaron a Estados Unidos bajo un "parole" o con un permiso especial otorgado por la Patrulla Fronteriza, no es elegible para una fianza. Si cae en manos de las autoridades migratorias, no hay forma de salir en libertad, salvo mediante una solicitud de "habeas corpus"", señaló el abogado.

No obstante, la posibilidad de acceder a una fianza u otra vía para solicitar la liberación depende de la situación migratoria, las disposiciones legales aplicables y las circunstancias de cada detención. Por ello, es importante contar con la asesoría de un abogado de inmigración debidamente acreditado.

Las familias que buscan a un familiar detenido pueden comenzar por confirmar su ubicación, reunir los documentos disponibles y consultar la información publicada por Dallas Area Interfaith en su página oficial: dai-iaf.org.

Según información difundida por Spectrum Noticias, estas iniciativas buscan acercar la orientación jurídica a las familias y ayudarlas a conocer los recursos legales disponibles. Antes de iniciar un procedimiento, se recomienda verificar los datos del detenido y consultar con un profesional legal calificado.