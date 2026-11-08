MUCHA ATENCIÓN, clientes de Walmart en Timberville: la Policía aclara los reportes sobre disparos en el estacionamiento, ¿QUÉ SUCEDIÓ?

La Policía de Timberville, en Virginia, aclaró lo sucedido en el Walmart local tras la difusión de rumores sobre un supuesto tirador activo y presuntos disparos en el estacionamiento. El incidente generó preocupación entre los clientes y obligó a evacuar la tienda. Sin embargo, las autoridades confirmaron que no hubo ningún ataque armado ni personas heridas.

La Policía de Timberville desmintió los rumores sobre un supuesto tirador activo en Walmart.

¿Qué ocurrió en el Walmart de Timberville tras los reportes de disparos?

El sábado, alrededor de las 5 p. m., el Departamento de Policía de Timberville recibió una llamada por una alteración del orden público dentro del supermercado. Al llegar, los agentes encontraron versiones contradictorias sobre lo ocurrido.

Uno de los reportes indicaba que se habían escuchado disparos cerca de la farmacia, en el estacionamiento del Walmart. Sin embargo, otra versión señalaba que un automóvil había provocado un fuerte ruido, similar a una explosión, mientras abandonaba el lugar.

Como medida preventiva, los oficiales evacuaron el establecimiento y restringieron el acceso al estacionamiento. También desplegaron un dron y unidades caninas para inspeccionar los alrededores, ya que las personas involucradas habían abandonado el lugar. Posteriormente, la Oficina del Sheriff del Condado de Rockingham localizó el vehículo relacionado con el incidente e intervino durante un control de tránsito.

Policía de Timberville revela qué provocó la alarma en Walmart

Tras completar las diligencias, las autoridades descartaron que se hubieran registrado disparos en el estacionamiento. La investigación determinó que el fuerte ruido provenía del motor de un automóvil, que produjo un petardeo mientras salía del establecimiento.

Según informó WHSV-TV3, la Policía confirmó que el incidente se originó por una discusión verbal y no por un ataque con armas de fuego. Las autoridades aclararon que no se efectuaron disparos. Asimismo, señalaron que ninguna persona resultó herida y que todos los involucrados ya fueron identificados.

De esta manera, la Policía de Timberville desmintió los rumores sobre la presencia de un tirador activo en el Walmart y aclaró que el operativo se realizó como medida preventiva ante las primeras alertas recibidas.