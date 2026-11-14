Recientemente, el Departamento de Policía de Norfolk confirmó la captura de James R. Clark, de 30 años, y Justice A. Holland, de 24 años, personas que fueron vinculadas con el tiroteo que tuvo lugar el 4 de noviembre en el Walmart de Tidewater Drive . Con estas dos detenciones, se suma un cargo anterior presentado contra Dykia T. Surrency, de 23 años, lo que eleva a tres el total de individuos acusados por este incidente violento. A continuación, más información.

Dos arrestos más vinculados al último tiroteo en Walmart: acusaciones de robo de dinero y más

Según lo expuesto por WAVY TV, los documentos judiciales y los registros policiales presentados ante el tribunal, se conoció el panorama detallado de las últimas acciones legales emprendidas contra los implicados en un violento altercado ocurrido el 4 de noviembre en Norfolk en una tienda Walmart.

Dos detenciones más vinculadas a último tiroteo en Walmart.

James R. Clark, de 30 años, fue arrestado tras el incidente y seguirá detenido en la cárcel local, enfrentando múltiples cargos que incluyen robo, conspiración y agresión física. Por su parte, Justice A. Holland, de 24 años, también se entregó a las autoridades el 9 de noviembre y permanece bajo custodia , enfrentando acusaciones por uso de arma de fuego en un delito grave, disparos en un lugar público, lesiones maliciosas, robo y agresión física.

Recordemos que la primera persona acusada, Dykia T. Surrency, de 23 años, recibió una citación penal el día del incidente por manejar imprudentemente un arma de fuego.

Según informes del medio en mención, el conflicto se originó poco antes de las 3:00 p. m. en la entrada de la sección de comestibles de una tienda en Tidewater Drive. Las investigaciones revelan que los involucrados se conocían previamente y que la disputa surgió a raíz de acusaciones de robo de dinero.

¿Cuál fue el contexto de este violento incidente?

Las grabaciones de seguridad mostraron cómo Clark empujó a Surrency al suelo y la agredió, mientras Holland la pateaba, antes de que ambos se retiraran del lugar tras recoger objetos del suelo.

En medio de la confrontación, Surrency disparó un arma hacia ellos, a lo que Holland respondió abriendo fuego en dirección a Surrency y su pareja. Los agentes recuperaron siete casquillos de bala en la escena, confirmando que, afortunadamente, no hubo heridos.