Un hombre de 77 años fue detenido recientemente en Vancouver, Washington, tras ser acusado de agresión. Según informes policiales, el adulto mayor habría golpeado y empujado a una mujer al suelo en el estacionamiento de una tienda Walmart . Las autoridades continúan investigando el incidente, que ha generado preocupación en la comunidad sobre la seguridad en espacios públicos. Aquí todo lo que se sabe.

Walmart: adulto mayor arrestado tras golpear a mujer en estacionamiento; víctima estaba junto a su bebé

KatuABC2 expuso que Timothy Coe, un hombre de 77 años, fue arrestado por agentes de la Oficina del sheriff del condado de Clark en su residencia en Vancouver, a las 9.00 a. m. del jueves 11 de noviembre.

Su detención se produjo en relación con una agresión ocurrida en el Walmart situado en 9000 NE Highway 99, el miércoles 10 de noviembre.

Los hechos se remontan a la mañana del 10 de noviembre, cuando una mujer solicitó asistencia alrededor de las 10.15 a. m., tras ser supuestamente golpeada por Coe mientras intentaba colocar a su bebé en el coche . Según los investigadores, la mujer proporcionó a las autoridades videos y fotografías que identificaban a Coe y su matrícula.

La víctima mencionó que, al intentar estacionarse junto a ella, Coe impactó su vehículo para advertirle sobre la puerta abierta. Posteriormente, se bajó de su auto y comenzó una discusión. Durante el altercado, la mujer afirmó que recibió un golpe en la cara y fue sujetada de los brazos por Coe.

¿Qué más se reveló sobre este caso?

El medio en mención añadió que los agentes de la zona respondieron rápidamente al incidente y notaron un enrojecimiento en el rostro de la mujer, hinchazón en el párpado y moretones en sus brazos.

Asimismo, un testigo, quien decidió no declarar, confirmó que se hizo presente en la escena e intervino para separar a ambos.